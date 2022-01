La sélection algérienne de football n'a enregistré qu'un petit point du nul contre la Sierra Leone au 1er tour de la CAN-2021, alors qu'elle s'est inclinée à deux reprises face à la Guinée équatoriale (0-1) et la Côte d'Ivoire (1-3). Ainsi, avec un bilan mitigé, elle quitte le tournoi continental à la surprise générale au 1er tour et ne conservera pas son titre acquis en 2019 en Égypte. Tenante du titre, la sélection algérienne a déçu plus d'un, en étant éliminée dès le 1er tour en terminant à la dernière place de son groupe. L'Équipe nationale algérienne, drivée par Djamel Belmadi a donc quitté le tournoi par la petite porte avec 4 buts encaissés et un seul marqué par Sofiane Bendebka contre la Côte d'Ivoire. Le Cameroun, pays organisateur, détient la meilleure attaque de cette coupe avec 7 buts inscrits, dont 5 pour son goléador racé, Vincent Aboubakar, à l'issue de la phase de groupes. Et toujours sur le plan des statistiques, il y a lieu de noter que la sélection camerounaise, très bien coachée, jusqu'à présent, par l'entraîneur portugais Conceiçao, a marqué 7 fois au but et en a encaissé 3. Les Lions camerounais sont suivis par le Nigeria et la Côte d'Ivoire (6 buts) chacun. Par contre, et au niveau de la solidité défensive, c'est le Sénégal du sélectionneur Aliou Cissé qui s'est bien illustré lors du 1er tour. En effet, les Lions de la Teranga n'ont encaissé aucun but sur les 3 matchs. Mais en attaque, les vice-champions d'Afrique en titre n'ont vraiment pas été très prolifiques puisqu'ils n'ont inscrit qu'un seul petit but et de surcroît sur penalty. C'est ainsi que sur le plan offensif, Vincent Aboubakar, le capitaine des Lions indomptables a fini meilleur buteur de la phase de groupes avec 5 réalisations. Il est suivi de l'attaquant malien, Ibrahima Koné, avec 3 réalisations. À noter également que derrière, 7 joueurs comptent 2 buts. Il s'agit, notamment du Gabonais, Jim Allevinah, de l'Ivoirien, Nicolas Pépé, le Tunisien Wahbi Khazri, ou encore du Camerounais, Charles Toko Ekambi. Au total et durant cette première partie de cette coupe d'Afrique des nations 2021 qui se poursuit toujours au Cameroun, et donc pour cette phase de poules, 68 buts ont été inscrits. Il est tout aussi utile de relever que la sélection mauritanienne est la seule équipe qui n'a pas réussi à inscrire le moindre but. Enfin, il y a lieu de constater que 125 cartons jaunes et 5 rouges ont été distribués par les directeurs de jeu de cette compétition continentale qui devient de plus en plus difficile dans la mesure où cette fois-ci, et à partir des 8es de finales qui débuteront ce dimanche, ce sera des matchs par élimination directe. Dans ce tour, l'on trouvera plusieurs surprises avec la présence d'équipes que nul ne donnait cher de leur peau. L'on citera le Gabon, la Guinée équatoriale ou encore le Malawi. Donc gare aux vaincus...