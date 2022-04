À l'instant T, il y a Kylian Mbappé tout en haut. Et dans la hiérarchie des meilleurs joueurs du moment, Pedri est probablement sur le podium. Irrésistible, le prodige du FC Barcelone s'est encore occupé de tout, ce dimanche soir, pour permettre à son équipe de remporter le choc face au FC Séville et s'emparer de la 2e place de Liga. Dans un match à haute intensité et face à une défense andalouse solide, le milieu de terrain a encore fait parler sa magie. Servi par Ousmane Dembélé aux 20 mètres, l'Espagnol s'est d'abord mis sur son pied gauche, feintant une première fois la frappe, pour mettre Ivan Rakitic dans le vent. Puis il a récidivé, cette fois-ci avec le pied droit et avec un crochet extérieur, pour mettre Diego Carlos sur les fesses. Dans la foulée, il a réussi une frappe limpide et imparable, logée dans le petit filet droit de Bono, le portier sévillan. Un bijou.

«À chaque fois que je vois une jambe devant, je coupe, a-t-il expliqué à Movistar+. Et quand je tire, je sais que le ballon va rentrer.» Pour lui, le football est aussi simple que cela. Face à Galatasaray, déjà, il avait fait plonger deux défenseurs adverses avec deux superbes feintes avant de conclure de près. Comme Mbappé, souvent capable de marquer au premier poteau en fermant son pied au dernier moment, Pedri a lui aussi son geste fétiche pour trouver la faille.

Et faire chavirer le Camp Nou. Après plus d'une décennie à avoir chanté à la gloire de Messi, les supporters catalans ont gardé le même air mais remplacé le nom de l'Argentin par celui du nouveau chouchou. Lors de son récital face à Séville, il a de nouveau été ovationné. «C'est fou, a commenté l'ancien joueur de Las Palmas. Ils m'ont bien accueilli dès le premier jour. Je me sens chéri.» Mais avec lui, les socios se sentent gâtés.