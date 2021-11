La Juventus étudie, actuellement, la possibilité de faire venir un milieu de terrain supplémentaire dans le Piémont, afin de garnir encore un peu plus son effectif. Plusieurs pistes sont évoquées. Les noms d'Aurélien Tchouaméni (AS Monaco) et de Boubacar Kamara (Olympique de Marseille) sont régulièrement associés au géant turinois. Pour autant, la piste la plus concrète, ces derniers jours, ne mène pas plus loin qu'à Rome. En effet, selon les informations du Corriere dello Sport, l'Espagnol Gonzalo Villar pourrait prochainement faire l'objet d'une offre concrète de la Juve. Les Bianconeri seraient même disposés à verser près de 15 millions d'euros pour l'ancien milieu relayeur d'Elche, mais à une seule condition. Avant, les pensionnaires de l'Allianz Stadium souhaitent se séparer d'Aaron Ramsey. Le salaire de l'international gallois pèse lourd sur les finances du club, et surtout, l'entraîneur de la Vieille Dame, Massimiliano Allegri, ne compterait plus sur lui. Le nouveau riche Newcastle suit de près la situation de l'ex-milieu offensif d'Arsenal. Les prochaines semaines devraient être décisives dans ces deux dossiers, qui sont donc vraisemblablement liés.