Le Musée olympique algérien, haut lieu de préservation de la mémoire sportive, représente un acquis appréciable pour le mouvement sportif en Algérie qui fête, cette année, le soixantenaire de son indépendance. À l'instar des autres secteurs (politique, économique, culturel...), le sport national a, lui aussi, écrit de belles pages d'histoire, enjolivées d'exploits retentissants réalisés aussi bien en période coloniale que durant la période post-indépendance. Ces hauts faits sportifs, réussis dans les rendez-vous internationaux, sont désormais soigneusement gardés au Musée olympique et peuvent être consultés, à tout moment. L'archive du sport national est présentée en bonne place au Musée olympique où l'on trouve une panoplie de médailles, trophées, coupures de presse, revues, photos etc. témoins de diverses moments de gloire, de fierté et parfois de désespoir. Ayant longtemps germé dans les esprits des amoureux du sport, l'idée de création de ce Musée olympique, inauguré le 26 janvier 2017, a finalement été concrétisée sur le terrain, grâce aux efforts et l'insistance du Comité olympique et sportif algérien (COA) et ses partenaires. Il se veut désormais être un «lieu privilégié conservant et perpétuant la mémoire sportive de l'Algérie», a tenu à souligner la directrice du Musée, Houri Zaâter qui a succédé à ce poste à Mohamed Lazhari, ancien gymnaste et premier athlète algérien à participer aux Jeux olympiques (Tokyo-1964) après l'indépendance. «Ce Musée olympique se veut un moyen pour combattre l'oubli», a affirmé Houri Zaâter à l'APS, lançant un appel à tous les acteurs du sport national, détenteurs d'objets ou documents importants liés au mouvement sportif national, à venir les déposer au Musée où «leur valeur sera véritablement mise en évidence». «Le Musée olympique est le bien de tous les Algériens. Il permet notamment aux générations montantes de prendre connaissance des réalisations sportives nationales, notamment à travers l'organisation de visites périodiques au profit des écoliers de diverses wilayas», a-t-elle encore expliqué. Un édifice érigé en plein quartier populaire Houri Zaâter a tenu à relever que le Musée se situe dans un endroit «stratégique», rue Larbi Zekkal, en plein quartier Sidi-M'hamed, non loin de la salle omnisports Harcha-Hacène. Il expose la quasi-totalité des médailles glanées par l'Algérie depuis son indépendance, en 1962, sans oublier les archives réunies par le Comité olympique et sportif algérien (COA), lors des différentes participations algériennes aux compétitions continentales, internationales et olympiques. Parmi les médailles exposées au Musée, figure la breloque en bronze glanée par le boxeur Mustapha Moussa aux JO de1984 à Los Angeles, et qui possède une grande valeur historique, car considérée comme la toute première médaille glanée par l'Algérie aux Olympiades. Outre les médailles et les archives, le Musée propose également quelques photos, dont certaines, très anciennes et relativement rares, comme celle de la glorieuse équipe de football du FLN, lors de son premier regroupement en 1958, en Tunisie. Côté équipements et commodités, le Musée dispose de son propre hôtel, d'une capacité de 28 chambres, réparties sur quatre étages. Il est doté également d'une grande salle de conférences et de différentes autres installations pédagogiques. La plupart des articles exposés au Musée olympique de Sidi-M'hamed (médailles, coupes, photos, maillots...) ont été obtenus sous forme de dons.