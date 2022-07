Un protocole d'accord a été paraphé jeudi à Alger entre l'Association des Comités nationaux olympiques africains (Acnoa) et la Fédération internationale de canoë (ICF), pour la mise en place d'un pôle sportif destiné à promouvoir le canoë-kayak en Algérie et en Afrique. Ce pôle qui a pour but «le développement de cette discipline olympique pratiquée» (depuis 1945) en Afrique, sera installé au niveau du barrage de Boukerdane (wilaya de Tipasa). Cet accord de partenariat a été signé par le président de l'ACNOA, Mustapha Berraf, et le président de l'ICF, l'Allemand Thomas Konietzko. «Il est temps de promouvoir effectivement cette discipline au niveau du continent africain, comme c'est le cas dans les quatre autres continents, pour pouvoir pratiquer ce sport, et nous sommes là, pour la concrétisation de cet important projet», a souligné le président de l'instance internationale, Thomas Konietzko, lors de la signature de cet accord. En réponse à une question, concernant le choix porté sur l'Algérie pour la mise en place du pôle africain de développement de canoë-kayak, Konietzko a souligné, que «l'engagement sincère des autorités algériennes pour la mise en place de ce projet, constaté lors de notre rencontre avec le ministre de la Jeunesse et des sports, Abderezak Sebgag, a été derrière ce choix et nous a encouragés à aller de l'avant». En d'ajouter: « Les conditions et le climat dont dispose l'Algérie contribueront énormément dans la concrétisation de ce projet», saluant le soutien des autorités algériennes afin de promouvoir ce sport, et concrétiser cet important projet sur le terrain. Le premier responsable de l'ICF s'est, aussi, montré impressionné par le «grand pas» effectué par l'Algérie en matière de développement de cette discipline, qui s'est distinguée très rapidement ces derniers temps au plus haut niveau, citant la participation de Samira Kheris aux épreuves du Kayak, lors des derniers Jeux olympiques de Tokyo-2020, et également la bonne prestation de la sélection algérienne de Kayak aux Jeux africains-2018 de la jeunesse à Alger, « autant de facteurs qui favorisent la concrétisation de ce projet».