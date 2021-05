Décevant cette saison, Liverpool a eu beaucoup de problème en défense et le club devrait recruter dans ce secteur cet été. D'ailleurs, si l'on en croit les dernières informations du journal britannique L'Express, le technicien allemand envisagerait de relancer un Champion du monde français. Il s'agirait de l'ancien Lyonnais, Samuel Umtiti, qui n'est plus dans les plans du FC Barcelone (12 rencontres de Liga cette saison). Reste à savoir si ses pépins physiques sont derrière lui désormais afin de récupérer plus de temps de jeu.