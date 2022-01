Sous un soleil de plomb, les dernières retouches au stade de Japoma à Douala, ville hôte du groupe E de la coupe d'Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr) au Cameroun, battent leur plein ce jeudi, à 5 jours des 2 matchs de la 1ère journée, prévue mardi prochain. Que ce soit à l'extérieur de cette enceinte de 50 000 places, ou à l'intérieur, tout le monde se met de la partie pour permettre à ce stade d'être fin prêt pour abriter 5 des 6 matchs de la poule E, où figurent l'Algérie, tenante du titre, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, et la Guinée-équatoriale. Le directeur du complexe omnisports de Japoma Eyoum Joseph Guy, était au four et au moulin pour ne rien laisser au hasard. Tantôt au niveau de la main courante, tantôt en tribunes, le premier responsable du complexe a tenu à observer de visu les dernières retouches, et surtout donner des instructions aux différents responsables. «Je suis ici depuis ce matin. Franchement, je suis sous pression», s'est-il contenté de déclarer à l'APS à la sortie d'une réunion avec ses proches collaborateurs. À quelques mètres de l'entrée principale du stade de Japoma, deux terrains annexes ont été construits, dont celui du sud qui va abriter les entraînements de l'équipe nationale, attendue samedi à Douala, où elle va élire domicile à l'hôtel Onomo, situé au coeur du quartier résidentiel de Bonanjo, à 19 km du stade de Japoma. Pour rappel, le stade de Japoma, réceptionné en 2019, avait abrité des matchs du championnat d'Afrique des nations CHAN-2021, réservé aux joueurs locaux, dont la demi-finale entre le Mali et la Guinée (0-0, 5-4 aux TAB). Le 16 novembre dernier, ce stade avait abrité l'affiche entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire (1-0), une victoire qui avait permis aux Lions indomptables de valider leur billet pour les barrages du Mondial-2022 au Qatar. La sélection algérienne entamera la défense de son titre, mardi prochain, face à la Sierra Leone (14h), avant de défier la Guinée équatoriale, le dimanche 16 janvier (20h), puis l'ogre ivoirien, le jeudi 20 janvier à Douala (17h), dans une véritable «finale» avant la lettre.