L'entraîneur de l'équipe nationale de football, Djamel Belmadi a eu beaucoup de difficultés lors de l'ultime stage pré-compétitif à Doha, au Qatar, avant de rejoindre Douala (Cameroun), afin de disputer la CAN-2021. Aujourd'hui, son équipe disputera l'ultime match amical contre le Ghana à l'Education City Stadium de Doha à partir de 17h, avant de s'envoler, demain, vers Douala pour entamer la défense de son titre. Les Verts, qui se trouvent depuis une semaine en stage à Doha, n'ont débuté ce regroupement qu'avec la présence de 11 joueurs sur les 28 convoqués pour le tournoi continental. Initialement, l'équipe nationale devait jouer 2 matchs de préparation à Doha. Mais contre toute attente, le match face à la Gambie, prévu, samedi dernier, a été annulé sur demande de la partie gambienne qui, selon elle, a connu également des problèmes avec la présence des joueurs convoqués.

Une décision qui n'a pas manqué de soulever, faut-il le rappeler, le courroux du sélectionneur national qui a vu ainsi ses plans de préparation pour la CAN faussés. Le rendez-vous d'aujourd'hui a failli, lui aussi, ne pas avoir lieu et être annulé comme celui contre la Gambie, car des joueurs ghanéens n'ont pas rejoint leur lieu de regroupement puisqu'au début du stage, seuls, 13 joueurs étaient présents.

Les autres devraient rejoindre le groupe au fur et à mesure. D'ailleurs, le coach de cette équipe du Ghana, Rajevac a été atteint du Covid et devait passer, hier, un test pour pouvoir diriger la rencontre d'aujourd'hui. Belmadi et son staff ainsi que les joueurs, surtout, se contenteront d'un seul match de préparation. Certes, les Black Stars du Ghana offrent à l'Algérie l'opportunité de disputer une opposition de haut niveau, mais cela reste, tout de même, insuffisant pour l'encadrement technique national qui avait sans doute besoin de tourner l'effectif et de donner du temps de jeu à tout le monde à moins d'une semaine du premier match face à la Sierra Leone (11 janvier).

En tout cas, heureusement que Belmadi disposait de tout son effectif mardi. En effet, hormis Sofiane Feghouli toujours convalescent, les autres joueurs ont tous intégré le camp de base de l'EN à Doha et sont d'attaque pour cette ultime rencontre amicale qui sera jouée sur la pelouse de l'Education City Stadium de Doha, l'une des enceintes de la prochaine Coupe du monde. Tous les joueurs sont présents et on notera également la présence de l'entraîneur des gardiens de l'équipe A' Mohamed Benhamou aux côtés d'Aziz Bouras, pour assurer leurs missions auprès de Belmadi. Ce dernier et son staff n'auront donc que ce match pour une «revue de leur effectif», avant de s'envoler, demain, pour le Cameroun à bord d'un vol spécial, où ils éliront domicile à l'hôtel Onomo. Sur place, au Cameroun, les entraînements des Verts se dérouleront à l'annexe sud du stade de Japoma, qui abritera les matchs du groupe «E», qui comprend outre l'Algérie, la Sierra Leone, la Guinée équatoriale, et la Côte d'Ivoire.

Les Algériens entameront la défense de leur titre, mardi 11 janvier 2022, contre la Sierra Leone, au stade Japoma à Douala (14h00, algériennes), avant de défier la Guinée équatoriale, dimanche 16 janvier 2022 à Douala (20h00), puis la Côte d'Ivoire, jeudi 20 janvier 2022, sur le même stade (17h00). En tout cas, les Verts ainsi que leur coach ont maintes fois réitéré leur désir de gagner non seulement ce match amical contre le Ghana, mais surtout conserver leur trophée continental acquis au Caire en Egypte un certain mois de juillet 2019.