La cascade de démissions au sein du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football met le premier responsable Charaf-Eddine Amara, dans une situation confuse. Et c'est la dernière démission, à savoir celle de Rachid Gasmi, qui a placé le BF face à l'implosion, puisqu'il (le BF) est, en vertu de la loi, «dissout». En effet, le décret 14-330 stipule que le nombre des membres d'un bureau fédéral doit être entre 7 et 13. Or, avec le départ de Gasmi, ce nombre est passé à 6, faisant que ledit bureau ne peut ni siéger ni délibérer. Il se dirige, avec le président Amara, droit vers la porte de sortie. Mais il semble que Amara fait de la résistance encore, voulant s'accrocher, vaille que vaille, à son poste, refusant que le secrétaire général gère les affaires courantes de l'instance fédérale jusqu'à la tenue d'une assemblée générale élective. La première tentative de celui qui a, pourtant annoncé son départ le 29 mars dernier, était de récupérer Rachid Ouakli, Yacine Benhamza et Djilali Touil, qui ont quitté le BF pour revenir à leurs Ligues respectives, en application du décret 21-60 portant sur le cumul de postes. Mais Amara a buté sur le refus des concernés, lesquels ont botté en touche, eux qui avaient remis leurs démissions du BF et celles-ci ont été actées, selon un communiqué rendu public par la FAF sur son site officiel. Leur retour est, de ce fait, quasi impossible. Première tentative, donc, tombée à l'eau. Une deuxième tentative de Amara, mais celle-ci s'est avéré un pétard mouillé, à savoir celle des membres suppléants. Un blocage fait que cette procédure ne peut se faire.

En effet, pour intégrer ces membres, la procédure doit être actée par le Bureau fédéral. Mais comme ce dernier ne peut siéger, ni délibérer, l'intégration des membres en question ne peut se faire. Mais ce n'est pas tout, puisque même dans le cas où la procédure était faisable sur le plan réglementaire et statutaires, ces membres suppléants refusent de servir de «bouche-trou», affirmant que Amara aurait pu leur faire appel bien avant, et non pas maintenant pour se servir d'eux et se maintenir en vie. Ainsi donc, le blocage est de toutes parts et Amara ne trouve plus de solutions. L'étau se resserre sur lui après la dernière déclaration du ministre de la Jeunesse et des Sports qui a bel et bien confirmé que le Bureau fédéral est dissout. D'ailleurs, à en croire des sources, la tutelle a demandé au SG de lui remettre dans les meilleurs délais la liste des démissionnaires du BF ainsi que les différents PV.