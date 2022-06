La sélection nationale de football U18 a quitté le Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, hier, pour prendre ses quartiers dans un des hôtels de la ville de Mostaganem, réquisitionné pour les JM. Versés dans le groupe A, les U18 évolueront sur le nouveau Stade de Sig (Mascara) lors de leurs deux premiers matchs prévus dimanche face à l'Espagne puis mardi face au Maroc. Alors que le stade Ahmed Zabana d'Oran accueillera jeudi 30 juin leur dernière confrontation de la poule face à la France.

La sélection nationale semble être prête pour les JM, comme l'affirme l'entraîneur-adjoint, Kamel Ikhlef: «C'est vrai qu'on n'a complété l'effectif que récemment pour cause d'examens de fin d'année, mais je pense que nos joueurs sont aptes pour la compétition.»

Riche d'une grande expérience dans le monde du coaching où il a entraîné de jeunes joueurs en Algérie, au Qatar ou encore en Arabie saoudite, Ikhlef estime que les éléments de l'EN U18 sont capables de relever le défi et se montrer à la hauteur des espérances: «Nous avons la détermination et l'envie de réussir de bons JM. Les garçons ont le désir d'honorer les couleurs nationales. Ils seront prêts.»

De son côté, le préparateur physique, Ahmed Halem, rassure quant à l'état de forme de l'équipe: «Nous avons établi un programme spécifique pour permettre aux joueurs de rendre une belle copie dans ces Jeux. Je suis persuadé qu'ils peuvent répondre positivement aussi bien techniquement, tactiquement que physiquement.» Enseignant à l'ISTS, Halem croise les doigts pour ses joueurs et souhaite qu'ils soient «épargnés par les blessures.»

«Les organisateurs ont limité le nombre de joueurs à 18 dont deux gardiens de but, ce qui est très insuffisant», déplore-t-il, mais il reste convaincu que l'équipe aura son mot à dire. L'entraîneur des gardiens de but, l'ancien portier international, Réda Acimi, estime, pour sa part, que les jeunes Boualem et Boumengouche sont prêts pour veiller sur la cage des Verts: «J'aurais aimé disposer de 3, voire 4 gardiens de but.

Le règlement des JM est ainsi fait. Toutefois, j'ai une entière confiance en nos gardiens. Je suis sûr qu'ils vont accomplir un grand tournoi.»