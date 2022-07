Nouveau propriétaire de Chelsea, Todd Boehly compte bien marquer le coup pour son premier mercato à la tête du club londonien et rêve d'attirer une véritable star. Et au même moment, il se murmure que Cristiano Ronaldo souhaite quitter Manchester United afin de disputer la Ligue des Champions. Logiquement, les médias anglais ont rapidement annoncé un intérêt des Blues pour l'attaquant des Red Devils. Mais est-ce que cette opportunité fait vraiment l'unanimité en interne au sein du club londonien? Visiblement non! D'après les informations du tabloïd britannique le Daily Mail, ce dimanche, le manager de Chelsea Thomas Tuchel se montre réticent à l'idée de recruter l'international portugais. Bien évidemment, le technicien ne remet pas en cause les qualités du joueur de 37 ans, encore auteur de 18 buts en 37 matchs de Premier League cette saison. Mais en réalité, l'ancien coach du Paris Saint-Germain exprime des doutes sur la capacité de l'ex-Madrilène à s'adapter à sa philosophie offensive. En effet, avec le recrutement à venir de l'ailier de Manchester City Raheem Sterling et son envie d'avoir un autre profil virevoltant à sa disposition (comme la piste menant au joueur de Leeds Raphinha), l'homme de 48 ans veut pouvoir compter sur un secteur offensif dynamique. De plus, Tuchel ressentirait également des craintes par rapport aux conséquences d'éventuelles difficultés individuelles de Ronaldo sur la saison collective de son équipe. Les problèmes connus par Ole Gunnar Solskjær, qui a été ensuite licencié, pour intégrer le natif de Funchal l'an dernier à MU refroidiraient sérieusement le tacticien allemand. Dans tous les cas, il se dit que les Red Devils refusent, pour le moment, d'ouvrir la porte à un départ de CR7...