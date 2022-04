L'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a exhorté ses joueurs à faire honneur à leur rang lors de leur opposition contre le Real Madrid, ce soir en Ligue des Champions. Le manager des Blues a félicité son équipe pour avoir retrouvé un visage rassurant et conquérant à l'occasion du large succès

(6-0) contre Southampton, samedi en Premier League. Chelsea a perdu son quart de finale aller sur le score de 3 à 1 à domicile. Un revers inquiétant à domicile et qui faisait suite à une correction subie contre Brentford le week-end précédent. Interrogé sur le fait de savoir si le sursaut affiché sur les Saints le rend confiant en vue d'un éventuelle «remontada» à Bernabeu, Tuchel a répondu: «C'est aux joueurs de se montrer à la hauteur de ce que nous jouons et ils l'ont fait de manière impressionnante.

Donc il est maintenant temps de passer à autre chose parce que nous avons trouvé ce qui nous rend forts et c'était une autre preuve de cela et nous continuons.» Appelé à expliquer aussi les deux déroutes enregistrées, l'ancien coach du PSG a mis ce coup de mou sur le compte d'un relâchement mental: «Il était nécessaire que nous retournions les choses, mais nous sortions d'une longue série de matchs, puis nous avons eu la pause internationale et nous avons eu cinq jours après où nous ne nous sentions pas les mêmes.

Ce n'était donc pas un grand changement, il n'était pas nécessaire de tout changer, mais c'était le moment pour nous, j'en avais le sentiment, de dire au groupe la vérité, mon opinion honnête, et de leur dire en tant que membre du groupe ce que je ressens.».

L'Allemand a conclu en indiquant qu'il s'était lui-même remis en question durant la période compliquée qu'a traversée son équipe:

«Le message était clair, et évidemment tout le monde l'a pris dans le bon sens, je me suis inclus dans le message, et il était donc nécessaire de faire un pas en avant.»