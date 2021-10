La sélection algérienne de natation, avec 11 médailles (2 or, 2 argent et 7 bronze), a terminé à la 3e place des championnats d'Afrique Open à Accra au Ghana (11-17 oct.), un bilan jugé «positif» par le directeur des équipes nationales (DEN) de la Fédération algérienne de natation (FAN), Lamine Ben Abderrahmane. La sélection algérienne a été présente au rendez-vous d'Accra avec cinq nageurs dont Oussama Sahnoune et Amel Melih, qui ont pris part aux Jeux olympiques de Tokyo ainsi que Ramzi Chouchar et Jaouad Syoud qui activent au championnat de France et Abdellah Ardjoune (ASPTT Alger), tandis qu'Anis Djaballah, blessé, a déclaré forfait. «C'est un bilan que je considère positif pour la natation algérienne avec à la clé 11 médailles dont deux en or obtenues par notre nageur Jaouad Syoud, ce qui nous a permis de terminer à la 3e place au classement général», a indiqué Ben Abderrahmane à l'APS. La satisfaction affichée par le DEN est d'autant plus importante au vu du «manque de compétition des nageurs qui viennent juste de commencer leur préparation, ce qui est de bon augure pour la suite de la saison sportive». Le rendez-vous africain d'Accra a vu la consécration de Jaouad Syoud qui a offert à l'Algérie deux médailles d'or au 200m 4 nages et 100m papillon, en dépit de la piètre prestation de son coéquipier Oussama Sahnoune qui vient d'intégrer le club allemand de Francfort. Syoud (21 ans) dont c'est la première participation à des championnats d'Afrique, a su arracher le titre africain dans sa spécialité fétiche qui est le 200 m 4 nages avec un chrono de 2:02.46, relativement loin de son record personnel (et record d'Algérie) qui est de 1:59.80. Le nageur de l'Olympic de Nice (France) a dominé cette spécialité au cours des derniers mois, arrivant même à améliorer son temps à plusieurs reprises, devenant le premier Algérien à nager au-dessous des deux minutes au 200 m 4 nages. Il a également ajouté une médaille de bronze au 100 m brasse (1:03.10). «Syoud a confirmé sa forme ascendante après avoir raté une participation aux derniers Jeux olympiques de Tokyo, se contentant des minima B, mais il a su revenir à la compétition et honorer les couleurs nationales avec ces deux médailles d'or», a ajouté Ben Abderrahmane. De son côté, Amel Melih a récolté quatre médailles dont une en argent au 50m dos (30.02) et trois bronze aux 100m nage libre, 50m papillon et 50m nage libre. Abdellah Ardjoune a remporté pour sa part une médaille d'argent au 50m dos (25.78) et une en bronze au 100m dos, une belle prestation pour le natif d'Alger alors qu'il manquait énormément de compétition en raison de la pandémie. Même chose pour Ramzi Chouchar qui a clôturé la participation algérienne avec une médaille de bronze en eau libre (3 kilomètres), la 2e pour lui dans cette compétition après celle obtenue au 200 m papillon. «Tous les nageurs ont fait de leur mieux pour décrocher un podium en présence des meilleurs nageurs égyptiens et sud-africains. Ardjoune était le seul à s'entraîner sur le sol algérien, il a souffert des fermetures répétées des infrastructures sportives», a conclu le DEN. La 14e édition des championnats d'Afrique Open, prévue initialement à Durban en Afrique du Sud en avril 2020, avait été reportée à cause de la pandémie de Covid-19. Quelque 400 athlètes de plus de 30 pays, dont cinq Algériens, étaient présents dans la capitale ghanéenne qui a accueilli la compétition pour la première fois de son histoire.