Le Covid-19 frappe très fort dans la maison du CR Belouizdad. Le double champion d’Algérie en titre sera fortement amoindri, pour cette raison, aujourd’hui lors de son déplacement chez le HB Chelghoum Laïd. En effet, trois nouveaux joueurs ont été testés positif au Coronavirus, et il s’agit du capitaine Chemseddine Nessakh, ainsi que les deux attaquants Bouzid Dadache et le Libyen Anes Al Mosarati. Avant ces joueurs, trois autres avaient été testés positifs, à savoir Zine El Abidine Boulekhoua, Sabri Cheraitia et Hichem Khalfallah. Même chose, faut-il le rappeler, pour le secrétaire de l’équipe, Mustapha Laroussi. Aujourd’hui aussi, le Chabab enregistrera deux autres absences pour cause de blessure, en l’occurrence Zakaria Draoui et Khaled Bousseliou.