Le MC Alger sera privé des services de trois joueurs: l'attaquant Abdelhak Abdelhafid, l'ailier Billel Benaldjia et le défenseur Nabil Lamara, en vue du match en déplacement face à l'ES Tunis, samedi au stade Radès (17h00), dans le cadre de la 6e et dernière journée (Gr.D) de la phase de poules de la Ligue des cham-pions d'Afrique de football, a annoncé, mardi dernier, le club algérois. Pour parer à ces défections, le staff technique du Mouloudia a fait appel à deux joueurs de la réserve: les deux attaquants Badreddine Dahlal et Sofiane Abdellaoui, précise la même source. De son côté, le milieu de terrain, Miloud Rebiaï ne s'est pas entraîné, mardi dernier, par précaution, lors de la séance effectuée à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Aïn Bénian (Alger), mais devrait faire partie du groupe qui s'envolera aujourd'hui, pour Tunis. Par ailleurs, le défenseur Nabil Saâdou, opéré des ligaments croisés, a entamé sa rééducation fonctionnelle. L'ancien joueur de la JS Kabylie a peu de chances de revenir avant la fin de la saison. Alors qu'il n'avait besoin que d'un seul point pour valider son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le Mouloudia s'est incliné samedi à domicile face aux Egyptiens du Zamalek (0-2), ratant une belle occasion de sceller sa qualification, sans attendre la dernière journée. Le Mouloudia sera ainsi condamné à aller chercher le point de la qualification, lors de l'ultime journée, sans attendre l'issue de l'autre match entre le Zamalek et les Sénégalais de Teungueth FC, déjà éliminés.