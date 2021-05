Vendredi dernier, au siège de la Confédération africaine de football s'est tenue la cérémonie du tirage au sort des quarts de finale des deux compétitions continentales interclubs, la Champions League et la coupe de la CAF. Trois clubs algériens y sont engagés, à savoir le CR Belouizdad et le MC Alger dans la première, ainsi que la JS Kabylie dans la seconde. Et ce tirage au sort a donné lieu à trois derbys maghrébins pour les Algériens. le CRB et le MCA seront opposés, respectivement, à l'Espérance de Tunis (Tunisie) et au Wydad de Casablanca (Maroc), alors que la JSK défiera le CS Sfax (Tunisie). Le CRB jouera la première manche à Alger entre les 14 et 16 mai, avant de se rendre à Tunis pour défier les Sang et Or lors de la seconde manche programmée une semaine plus tard (21-22-23 mai).

En cas de qualification pour les demi-finales, le CRB sera opposé au vainqueur de la double confrontation entre Al-Ahly du Caire (Egypte) et Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud). Les Sud-Africains, faut-il le rappeler, ont déjà affronté le Chabab lors de la phase des poules. Ils s'étaient imposés à l'aller 5-1 avant de s'incliner 2-0 au retour. De son côté, le Mouloudia recevra d'abord les Marocains, avant de se déplacer à Casablanca, en vue du match retour. Les Vert et Rouge défieraient, dans le dernier carré, le vainqueur des deux manches entre Kaizer Chiefs (Afrique du Sud) et Simba SC (Tanzanie). Les matchs aller de la demi-finale auront lieu les 18-19-20 juin alors que les matchs retour se joueront les 25-26-27 juin. En coupe de la CAF, la JS Kabylie, seule représentant algérien après l'élimination de l'ES Sétif, sera opposée au Club Sportif Sfaxien (Tunisie), en quarts de finale de l'épreuve, prévus en aller et retour, respectivement les 16 et 23 mai prochain, suivant les résultats du tirage au sort effectué vendredi au Caire (Egypte).

Les Canaris, qui avaient terminé en tête du Groupe «B», auront la chance de disputer le match retour chez eux, car ils commenceront par se déplacer en Tunisie. Dans les trois autres quarts de finale, les Sud-Africains d'Orlando Pirates seront opposés aux Marocains du Raja Casablanca, alors que les Egyptiens du FC Pyramids et les Camerounais du Coton Sport Garoua seront opposés respectivement aux Nigérians d'Enyimba et aux Sénégalais de Jaraaf. En cas de qualification, la JSK pourrait retrouver le Coton Sport Garoua, qu'elle avait dominé dans le Groupe «B» de la phase de poules, à condition que lui aussi arrive à se qualifier face au Jaraaf. Les demi-finales sont prévues en aller et retour, respectivement les 20 et 27 juin prochain, alors que la finale est programmée le 10 juillet.