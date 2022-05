L'abnégation et la persévérance ajoutées à la détermination sont payantes. Telle a été la réponse apportée par les judokates algériennes qui ont, au troisième jour du championnat africain qui se tient à Oran, arraché trois médailles d'or et trois autres de bronze.

Il s'agit des athlètes Benamadi Abderrahmane, Belkeraâ Mohamed et Kaouthar Ouallal, qui ont honoré les couleurs nationales en les hissant sur le podium du Centre des conventions d'Oran, en plus de Meroua Mammeri, Louisa Ichalalen et Sonia Asselah, qui se sont taillé trois médailles de bronze. La sélection nationale de judo (dames et messieurs) s'est adjugé une belle moisson lors de la première journée du championnat d'Afrique (seniors) en s'offrant quatre médailles, deux en or et autant en bronze. La Palme d'or revient aux dames qui ont réussi à décrocher trois médailles dont deux en or, oeuvre de Faïza Aïssahine (-48 kg) et Halata Yamina (-52 kg). Leur coéquipière Imene Rezzoug s'est contentée du bronze (-48 kg), tout comme Billel Yaâgoubi (-60 kg) chez les hommes. Le cinquième algérien engagé dans les épreuves de cette première journée du rendez-vous, en l'occurrence, Rachid Cherrad, a été éliminé dès le premier tour par l'Angolais Pedro Edmilson (-66 kg), qui va être sacré champion d'Afrique de sa catégorie après avoir battu en finale le Marocain Boushita Abderrahmane. Commentant la moisson algérienne, le directeur technique national, Samir Sbaâ, s'est dit «très satisfait» du parcours de ses capés. «Nos athlètes engagés, aujourd'hui, sont à féliciter pour leur belle moisson. Nous ne nous sommes pas trompés de pronostic, si l'on excepte l'élimination dès le premier tour de Rachid Cherrad. Certes, c'est sa première expérience dans un championnat d'Afrique, mais on s'attendait qu'il termine au moins à la cinquième place», a déclaré d'emblée le DTN à la presse à l'issue des combats de la journée inaugurale de l'épreuve continentale. Avant d'ajouter: «Nos judokas et judokates ont prouvé qu'ils ont fait une excellente préparation pour cette compétition à laquelle participe les sportifs de pas moins de 26 pays ce qui renseigne de la grande concurrence qui y sévit. Plusieurs nations ont fait des progrès dans ce registre en recourant, notamment à des binationaux qui évoluent en Europe, à l'image des judokas des Iles Maurice». Samir Sbaâ a, en outre, rappelé, que l'objectif de la participation algérienne étant d'améliorer les résultats de l'Équipe nationale par rapport à la précédente édition quand elle avait obtenu trois médailles d'or, et aussi surtout préparer la nouvelle génération qui compose l'effectif des Verts pour les prochains challenges, notamment les Jeux olympiques de 2024 et 2028.