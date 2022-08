La médaille d'or a été l'oeuvre de l'expérimentée Belkadi Amina chez les moins de 63 kg, après sa victoire finale contre la Turque Seyma Ozerler, alors que Yamina Halata s'est contentée de l'argent, après sa défaite en finale des moins de 57 kg contre Nilufar Ermaganbetova, de l'Ouzbékistan. De son côté, Imène Rezzoug a glané le bronze chez les moins de 48 kilos, et c'est le cas de dire qu'elle est revenue de loin pour remporter cette médaille, car après une élimination précoce dans sa poule, l'Algérienne a dû passer par les repêchages pour monter sur le podium.

En effet, exemptée du premier tour, Rezzoug avait effectué son entrée en lice directement au deuxième tour, où elle s'est inclinée contre la Turque Beder Tugce. Mais elle s'est très bien ressaisie au repêchage, où elle a dominé l'Iranienne Shiva Jahangiri, puis la Marocaine Chakir Aziza, ce qui lui a permis d'offrir à l'Algérie sa première médaille dans ce tournoi. Les quatre autres judokas algériens engagés lors de cette première journée de compétition ont été moins chanceux, puisque leurs aventures respectives ont tourné relativement court. Il s'agit de Billel Yagoubi (-60 kg), Boubekeur Rebahi (-66 kg), et Houd Zourdani (-73 kg) chez les messieurs, ainsi que Faïza Aïssahine (-52 kg) chez les dames. Yagoubi avait remporté son premier combat contre le Tchadien Ibrahim Issa Chani, avant de s'incliner dans le deuxième, contre Hakberdi Jumayev (Turkménistan). L'Algérien a certes reçu une seconde chance au repêchage, pour aller décrocher éventuellement le bronze, mais il a perdu contre le Kazakh Seilkhan Kanat. Chez les moins de 66 kg, Boubekeur Rebahi a commencé par remporter son premier combat contre le Tchadien Oumar Hissein, avant de s'incliner au tour suivant, contre le Bahreïni Ramazan Kodzhakov. Une élimination précoce, qui ne lui a même pas ouvert droit au repêchage. De son côté, Faïza Aïssahine avait réussi un excellent début de parcours, mais elle a dû finalement se contenter d'une modeste 5e place, après sa défaite en demi-finale, contre la Marocaine Soumaya Iraoui. L'Algérienne avait commencé par remporter ses deux premiers combats, respectivement contre la Qatarie Fatena Bu-Qahoss et la Camerounaise Marie Celine Baba Matia, avant de s'incliner dans le combat décisif pour le bronze, contre la Turque Ilayda Merve Kocyigit. Exempté du premier tour, Houd Zourdani avait fait son entrée en lice directement au deuxième tour, où il a dominé le Sénégalais Serigne Gaye, avant de s'incliner au tour suivant, contre le Turc Uma Demirel. Zourdani a reçu une seconde chance au repêchage, mais il s'est incliné contre l'Azeri Telman Valiyev.

Outre les sept judokas sus-cités, l'Algérie a engagé cinq autres athlètes dans cette compétition, et qui ont fait leur entrée en lice à partir d'hier, suivant leurs catégories de poids. Il s'agit de Denni Achour (-81 kg), Daroul Lokmane (-90 kg) et Belrekaâ Mohamed Sofiane (+100 kg) chez les messieurs, ainsi que Kaouthar Ouallal (-70 kg) et Sonia Asselah (+78 kg) chez les dames.