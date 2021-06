Le sauteur Mohamed Yasser Triki s'est qualifié pour les jeux Olympiques de Tokyo dans l'épreuve du triple saut en réalisant les minima, vendredi, à l'occasion de la 4e Journée «Elite» et «Jeunes Talents» disputée au stade SATO du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger). Avec un bond de 17,31m, Triki valide son ticket pour le rendez-vous tokyoïte et signe par la même occasion un nouveau record national et la 4e performance mondiale de l'année de l'épreuve. Le natif de Constantine devient ainsi le 35e Algérien qualifié pour les prochains JO, prévus du 23 juillet au 8 août, le cinquième en athlétisme. En effet, les quatre autres athlètes qualifiés dans cette discipline sont: Toufik Makhloufi (1500m), Abdelmalik Lahoulou (400m haies), Bilel Tabti et Hichem Bouchicha (3000m steeple). Outre l'athlétisme, l'Algérie sera représentée dans 10 autres disciplines à Tokyo, à savoir: la boxe, les luttes associées, l'escrime, l'aviron, le canoë, le cyclisme, la natation, la voile, le tir sportif, et l'haltérophilie.