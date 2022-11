L'entraîneur du MC Oran, Omar Belatoui, s'est dit jeudi «inquiet» en raison des perturbations que vit son équipe au cours de cette trêve qu'observe le championnat de Ligue 1 de football depuis le week-end dernier. Après un début de saison difficile, le club phare de la capitale de l'Ouest a réussi à se ressaisir parvenant à enchaîner les bons résultats lors des précédentes journées. Mais voilà que les problèmes financiers ont ressurgi compliquant les affaires du staff technique. «Déjà, on a préparé dans la difficulté notre précédent match contre le MC El Bayadh (1-1), vu que les joueurs étaient inquiets quant à leur situation financière, malgré cela, nous avons tenu le coup», a déclaré le coach oranais à l'APS. Profitant de la trêve, qui va se poursuivre jusqu'au 29 novembre, les protégés de Belatoui sont montés au créneau pour réclamer leurs salaires impayés. Une situation qui a mis dans l'embarras le staff technique de la formation oranaise, voyant, son programme de préparation en prévision de la reprise de la compétition, chamboulé. Le boycott par les joueurs de la séance d'entraînement de la reprise, mercredi soir, risque ainsi d'envoyer les «Rouge et Blanc» à la case départ, après avoir réussi, lors des précédentes journées, à rectifier le tir en améliorant leurs résultats. Une situation qui fait craindre le pire à l'ancien défenseur international, qui avait hérité, en début d'exercice, d'une équipe manquant sensiblement de préparation en raison des problèmes vécus par le club lors de l'intersaison. Cela se passe au moment où la réunion des actionnaires de la société par actions du MCO, initialement prévue pour le début de cette semaine, a été reportée à une date ultérieure. Un report qui n'arrange nullement les affaires du club, vu que ce conclave devait débattre justement de la situation financière jugée «critique» du club. L'entraîneur Belatoui craint, au passage, que certains joueurs, las d'attendre leur dû, saisissent la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) pour demander leurs libérations à l'approche du mercato hivernal, a-t-il prévenu. Après 11 journées de championnat, le MCO occupe la 9e place avec 13 points et un match en moins.