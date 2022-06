Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag continue à soutenir et à encourager les athlètes algériens participant aux différentes compétitions inscrites dans la rencontre régionale, les Jeux méditerranéens. Il a indiqué être «très fier des résultats obtenus pour le moment à la 19e édition des Jeux méditerranéens par les différentes sélections nationales, qui se trouvent en tête du classement provisoire des médailles. «Les résultats obtenus jusqu'ici ont été très satisfaisants, et ils prouvent que nos athlètes ont bien préparé les Jeux méditerranéens», a-t-il affirmé en marge des épreuves de tennis, qui se déroulent au Tennis Club Habib Khalil, à Haï Essalem, ex- Saint Hubert. Pour le moment, c'est le karaté qui a majoritairement contribué à l'exploit de l'Algérie aux JM, avec un ratio de quatre médailles d'or et deux en argent, alors que les deux autres breloques en métal précieux ont été glanées par le badminton et la lutte gréco-romaine. Évoquant le nouveau Tennis Club Habib Khalil, le ministre a considéré qu' «il représente un important acquis pour le tennis algérien, et pour le tennis de la ville d'Oran en particulier», soulignant que cette infrastructure «permettra à l'avenir d'abriter des compétitions de niveau international» Abordant la question liée au niveau global de la compétition, Sebgag a répondu qu'il le trouvait «relativement élevé». Par ailleurs, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag a inauguré le pôle sportif de la commune de Sig (wilaya de Mascara), baptisé au nom du défunt moudjahid Abdelkrim Kerroum. Cette infrastructure sportive comprend cinq installations importantes, dont un stade de football d'une capacité de 20000 spectateurs, disposant d'une pelouse en gazon naturel, de six vestiaires, de quatre salles de contrôle antidopage et de soins, ainsi qu'une salle de conférences, un salon d'honneur, une cafétéria et des restaurants sous les gradins. Elle comprend également une salle omnisports d'une capacité de 500 places, une piscine olympique avec un bassin de nage de 50 mètres et un bassin d'initiation de 25 mètres, un amphithéâtre de 600 places et une cafétéria, en plus d'un terrain d'athlétisme d'une capacité de 1000 places assises et d'une pelouse en gazon naturel, selon le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Mascara, Lahcen Ladjal. Cette infrastructure sportive est équipée de 143 caméras de surveillance et dotée d'un parking d'une capacité de 350 véhicules. Ce pôle sportif devra accueillir neuf matchs de football au programme des Jeux méditerranéens Oran-2022, en plus des entraînements des équipes participantes en natation et en water-polo. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, était accompagné des autorités de la wilaya de Mascara et du wali d'Oran et de plusieurs personnalités sportives.