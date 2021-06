Depuis très longtemps, l'Equipe nationale d'Algérie subit des pressions qui ne valent pas un centime. Un genre est distribué chaque jour de foot par des consultants et d'anciens joueurs en mal de pub, d'anciens joueurs frustrés d'avoir raté l'occasion de leur vie, de disputer un seul match de Coupe du monde. C'est alors qu'ils se tournent vers les... coulisses. La paternité de ce mot n'existe qu'au... théâtre! Et que font les gens au théâtre, SVP? On y joue des drames! Oui, à l'origine, c'est cela le théâtre! Et le drame est le contraire de la... comédie! Voyez-vous, nous sommes sortis des terrains de foot, pour aller au théâtre et parler des coulisses, avec son cortège de suppositions, de pronostics sur l'avenir des Verts, confiés à Djamel Belmadi, que les adversaires n'avaient retenu de son passage en EN, en 2004, que le jour où il a été injustement prié de regagner les vestiaires, alors qu'il en voulait ce jour-là et était sûr de réaliser quelque chose en faveur de son équipe! C'est alors que le coup d'ire surgit et Belmadi de se débarrasser du maillot national et de l'envoyer quelque part dans les airs! Selon ces individus, c'était un sacrilège! Alors que le vrai sacrilège était sa sortie prématurée du terrain. Un terrain qu'il reverra quelques années plus tard, pour s'occuper des joueurs sans âme, sans joie de jouer, sans amour du pays, suite aux coups tordus faits aux Algériens de «là-bas», i.e., les binationaux, ceux qu'on a traités de tous les noms d'oiseaux, qu'on a opposés aux joueurs locaux, chauffés à blanc par de tristes sires, complexés par les records détenus par eux! Demandez donc à «Moumous» ou si voulez bien Mustapha Dahleb, Karim Maroc, Rafik Djebbour, Karim Matmour, Nouredine Korichi, Oudjani, Bourrebou, Antar Yahia, Ameur Bouazza, Karim Ziani et autres «Magic» Bougherra ce qu'ils ont gardé de leurs exploits passés! La réponse sera sans nul doute que seul le souvenir d'avoir laissé derrière eux, le bonheur d'avoir écouté et chanté Kassaman et la liesse des Algériens, heureux et ivres de joie à chaque sortie victorieuse de l'EN sont restés gravés dans leur mémoire! C'est pourquoi Belmadi, dès la prise de fonctions des destinées des footballeurs algériens, de tous les footballeurs algériens, a effacé le tableau bariolé des multiples bricolages, pris entre les doigts, les instruments adéquats pour se déplacer en Egypte, jouer et arracher la deuxième coupe d'Afrique de l'histoire footballistique du pays! Les résultats commencèrent à s'aligner, le record de la Côte d'Ivoire battu, ne reste pour Djamel qu'à s'attaquer aux éliminatoires du Mondial-2022 au Qatar, après avoir disputé la prochaine CAN! Puis, commença un assourdissant carrousel de parlotes sur les plateaux TV, avec un sujet ridicule, un sujet qui empêche et gêne, bien entendu, les gens de travailler sereinement et sérieusement! Et le sujet est en soi si ridicule, que les gens à la hauteur, semblent ignorer totalement. Djamel longtemps haha né, s'est si bien échiné, que le jour où il a déclaré qu'il allait voir les Pyramides et ramener la coupe d'Afrique de 2019, les sarcasmes firent l'effet d'un tour de cirque! On se moqua de lui. On a même affirmé sans honte toute bue, que l'Algérie pouvait réaliser l'exploit d'arriver aux... demi-finales! Pauvres mecs! Un niveau de la taille du caniveau! Aucun fan ne croyait aux succès immédiats. On donnait l'EN pour un cadavre difficile à ranimer! Le docteur Djamel Belmadi, scalpel en mains, entreprit, sans chloroforme, l'impossible opération du renouveau du foot algérien! Il ne fit même pas attention aux critiques gratuites. Par contre, il fut blessé quand on s'attaqua à ses poulains, Riyad Mahrez, en tête! Il s'est même trouvé des narcissiques qui... Oh, on ne finira pas la phrase; ce n'est même pas la peine de s'échiner à répéter les idioties crachées par les «criminels de l'audiovisuel »! La dernière expression, mise entre guillemets, étant de Djamel Belmadi! Ce dernier n'a pas de temps à perdre avec les propos d'estaminets, ou encore de blagues d'ignorants en foot. Il prépare son équipe de telle sorte qu'elle entre sur le terrain en pratiquant du bon et efficace foot, gagne haut la main et rentre le soir, la conscience tranquille, la main sur le coeur, loin des pseudo-coulisses et tout le tralala débité par des individus qui ne sont ravis et très satisfaits, que lorsque cela ne va plus, chez l'EN, mais alors pas du tout, messieurs les «pseudo-consultants».