Les 12 commissions du Comité d'organisation de la 19e édition des Jeux méditerranéens ont mené un travail inlassable et une intense activité pour faire du rendez-vous régional une réussite. Immédiatement après l'annonce, en août 2015, par le CIJM, du choix de la ville d'Oran, l'Algérie a lancé le processus de préparation de cet important rendez-vous qui témoigne de la position qu'occupe l'Algérie dans le Bassin méditerranéen. Au cours du mois d'octobre 2018, un directeur général des JM a été nommé pour lancer le compte à rebours de cet événement international.

La première mesure prise par le Comité d'organisation, immédiatement après son installation, a été la mise en place de 12 commissions couvrant tous les secteurs concernés comme ceux de la santé, des transports, de l'hébergement, de la restauration, du tourisme, des médias et autres. Parmi ces commissions figure celle confiée à l'artiste Salim Dada, chargé de préparer les cérémonies d'ouverture et de clôture des JM, comme première interface artistique de la manifestation et premier indicateur de sa réussite, avec la participation de 400 jeunes hommes et femmes devant exécuter des mouvements d'ensemble et de chorégraphie sous la supervision de spécialistes nationaux et étrangers ainsi que des danseurs professionnels. Le président de cette commission a indiqué que des formateurs de haut niveau ont été choisis pour encadrer les stagiaires, dont la spécialiste algérienne Malika Zaïdi, qui a une grande expérience dans l'organisation des cérémonies d'ouverture et de clôture des grands événements sportifs et culturels à l'intérieur et à l'extérieur du pays, ainsi que la styliste internationale Julie Gilly Vergès et d'autres chorégraphes de haut niveau. De son côté, la commission des infrastructures sportives a apporté les dernières retouches au niveau des 44 infrastructures sportives prévues pour abriter les compétitions, a indiqué son président Ali Bouzidi. Il est à noter que toutes les installations sont prêtes à 100%, à quelques jours du lancement de l'événement méditerranéen. De son côté, la commission d'organisation des compétitions sportives a confirmé la participation de 3500 athlètes représentant 26 pays dans 24 disciplines, a indiqué Brahim Amor, membre de cette commission. Il a relevé que des pays comme l'Algérie, l'Italie, la Turquie, la France, l'Espagne et l'Égypte s'engageront avec des délégations composées entre 300 et 500 participants. Amor a indiqué que «la préparation du calendrier de toutes les compétitions sportives, qu'elles soient collectives ou individuelles, est terminée.

Actuellement, nous préparons l'arrivée des directeurs techniques et des arbitres, en coordination avec la commission des transports, alors que la réception des délégations participantes aura lieu à partir du 21 juin». Durant ces jeux, des compétitions d'exhibition seront organisées dans le cadre de la promotion de cet événement méditerranéen, comme certaines spécialités d'athlétisme pour les personnes aux besoins spécifiques, après les résultats positifs obtenus, lors du dernier Championnat du monde pour cette catégorie. Quant au comité de volontariat, environ 4000 bénévoles de différentes tranches d'âge ont été sélectionnés et répartis entre 12 commissions du COJM, selon son président Abdelatif Rahmoune. Il a considéré que ce comité est l'épine dorsale des jeux, puisqu'il comprend toutes les commissions.

Les bénévoles ont été répartis selon les besoins et les tâches de chaque commission. Le plus grand nombre a été destiné pour les stadiers avec un total de 700 personnes. Il a ajouté que des opérations sont actuellement en cours pour achever la sélection des interprètes bénévoles, au nombre de 300 maîtrisant les langues étrangères telles que l'anglais, le français, l'italien et l'espagnol. Les bénévoles ont bénéficié de sessions de formation pour une bonne préparation de l'événement et la réception des délégations participantes. Pour sa part, la commission des transports, en coordination avec la direction locale du secteur, a préparé un plan de circulation spécial durant l'événement comprenant deux axes.