Toutes les dispositions ont été prises en vue de permettre à l'Équipe nationale de football de bien préparer ses deux rencontres face au Cameroun fin mars prochain pour le compte des matchs de barrage qualificatifs pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, a indiqué, ce jeudi à Oran le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag. Dans une déclaration à la presse, en marge de sa visite d'inspection des structures sportives concernées par les Jeux méditerranéens prévus l'été prochain dans la capitale de l'Ouest, le ministre a assuré qu'il suivait de près, par le biais de la Fédération algérienne de la discipline, «les dispositions nécessaires pour permettre à l'Équipe nationale de bien préparer sa double confrontation face au Cameroun». Sebgag a fait savoir à cet égard avoir pris attache avec son homologue de la Guinée équatoriale, pays qui accueillera le stage des Verts quelques jours avant de se rendre au Cameroun pour affronter les «Lions indomptables» le 26 mars prochain. «Nous cherchons à mettre notre sélection dans les conditions possibles, aussi bien sur le plan matériel que psychologique, pour permettre aux joueurs de bien se préparer pour le tour décisif. C'est dans cette optique d'ailleurs que le nouveau manager général des Verts, Djahid Zefizef, s'est rendu en Guinée équatoriale», a-t-il déclaré. Sebgag a émis, au passage, le souhait de voir la sélection nationale «fournir deux grandes prestations pour décrocher le billet qualificatif au Mondial et nous faire oublier la déception de la coupe d'Afrique des nations qui reste à nos yeux un simple accident de parcours auquel est exposée n'importe quelle équipe, aussi grande soit-elle». Par ailleurs, le même responsable a réaffirmé que le prochain championnat d'Afrique des joueurs locaux se tiendra bel et bien en Algérie en janvier 2023, soulignant que ce qui a été récemment communiqué par le gouvernement de la Côte d'Ivoire concernant l'annonce de l'accueil de cette épreuve, dont l'organisation avait été précédemment accordée à l'Algérie par la Confédération africaine de football, est «juste une erreur, comme cela m'a été confirmé personnellement par le ministre ivoirien des Sports, lors de notre entretien ». Concernant ce rendez-vous, que l'Algérie accueillera pour la première fois de son histoire, le ministre a rassuré que les stades désignés pour abriter l'événement «seront prêts», informant qu'un plan B, qui comprend d'autres stades auxquels les organisateurs auront recours en cas de nécessité, a été élaboré, a-t-il dit.

R.S.