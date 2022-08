L'entraîneur de l'Équipe nationale des U23, Noureddine Ould Ali a commenté le tirage au sort du 2e tour des éliminatoires de la CAN-U23 (Maroc-2023), qui a mis sur le chemin de son équipe, l'Éthiopie ou la RD Congo, en affirmant «qu'en Afrique, il n'y a plus d'équipes faciles ou difficiles». «Ce qui importe c'est qu'on doit tout faire pour avoir une équipe compétitive et capable d'affronter n'importe quel adversaire. Nous devons disposer de cette capacité à aller défier toutes les conditions dans le continent. À notre prochain regroupement, on travaillera sur ses objectifs», a-t-il poursuivi. Après avoir disputé les Jeux de la solidarité islamique - Konya 2021 et bien d'autres rendez-vous internationaux, Noureddine Ould Ali estime tenir son effectif à 90% près. «Ce sont ceux qui rentrent dans notre projet de jeu. Quant aux 10% restants, ils seront choisis selon la forme et la disponibilité du moment.» Enfin, Noureddine Ould Ali souhaite que d'ici le mois d'octobre qui coïncide avec l'entrée en lice de l'équipe au 2e tour des éliminatoires de la zone Afrique, il puisse profiter des fenêtres FIFA pour avoir deux internationaux pour son équipe. À rappeler que suite au tirage au sort effectué ce jeudi 18 août 2022, la sélection nationale rencontrera en octobre le vainqueur du match Éthiopie - RD Congo, puis en cas de qualification celui qui décrochera son billet après le match qui opposera le Ghana au vainqueur du duel Mozambique - Maurice. Exempte du 1er tour, dont les deux matchs se joueront entre les 19 et 27 septembre, l'Équipe nationale entrera en lice au 2e tour en octobre (aller: 21 - 23 octobre, retour: 28-30 octobre). En cas de qualification, les Verts défieront au 3e et dernier tour (20-28 mars 2023, ndlr) le vainqueur de Ghana - Mozambique vs Maurice. Un total de 38 nations sont engagées dans ces éliminatoires africaines. Le Maroc est automatiquement qualifié en tant que pays hôte du tournoi final. La coupe d'Afrique des nations U23 (Maroc-2023) est prévue en juin 2023 au Maroc et elle servira de tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques d'été (JO Paris-2024).

R.S.