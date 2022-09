Près de neuf mois du trophée arabe remporté par la sélection algérienne seniors à Doha, les cadets des Verts ont soulevé jeudi soir à Sig la Coupe arabe des moins de 17 ans en battant aux tirs au but (4-2) leurs homologues marocains dans une finale marquée par un suspense jusqu'au bout et soldé par un nul (1-1). Devant des gradins du stade Abdelkrim Kerroum archicombles, cette finale nord-africaine a tenu toutes ses promesses. La bataille était sans merci sur le terrain entre les 22 acteurs, sans toutefois qu'aucune des deux formations ne parvienne à prendre le dessus tout au long de la première période. Un homme est à saluer après cette prouesse, et qui n'est autre que le sélectionneur algérien, Arezki Remmane. «Ma joie est indescriptible, aujourd'hui, car ce sacre, qui est le premier de l'histoire de notre sélection dans cette catégorie d'âge, vient récompenser un travail de longue haleine entamé avec cette jeune génération de joueurs», s'est réjoui l'enfant de Kouba. Et d'ajouter: «Tout le mérite revient d'ailleurs à ces derniers qui se sont donnés à fond et y ont énormément cru. Je salue en eux notamment leur professionnalisme, puisqu'ils ont été réceptifs aux consignes qu'ils ont appliquées à la lettre, ce qui nous a permis de réussir ce tournoi.» Pour conclure, le technicien algérien dira: «Cela dit, ce trophée va nous permettre de préparer dans la grande confiance la prochaine coupe d'Afrique qui aura lieu chez nous en avril 2023, et qu'on va aborder avec la même ambition de l'emporter, d'autant qu'elle sera qualificative au Mondial.» Mouslim Atanof, désigné meilleur joueur du tournoi, dira pour sa part: «Je suis très heureux pour mon premier trophée avec la sélection algérienne. Nous avons travaillé dur au sein de l'académie de la FAF et nous comptons encore redoubler les efforts pour rester sur la lancée. Le mérite revient aussi au public qui nous a soutenus à fond dans tous les matchs. Mon souhait majeur est de rejoindre un jour la sélection nationale A.» Présent, Abderezak Sebgag, ministre de la Jeunesse et des Sports a déclaré: «Je félicite la sélection algérienne pour cette belle victoire qui a été amplement méritée vu que notre équipe a été héroïque dans cette finale et dans tout le tournoi aussi. Ce trophée est dédié à tout le peuple algérien et les supporters présents ici au stade et qui ont soutenu à fond ces jeunes. Cette Coupe est dédiée aussi au peuple palestinien.»

R. S. / M. B.