Avec l'arrivée d'Erling Haaland à Manchester City, l'avenir de Gabriel Jesus ne faisait quasiment aucun doute. En fin de saison, le Brésilien avait d'ailleurs rapidement évoqué ses envies d'ailleurs à un an de la fin de son contrat. Et forcément, un attaquant de ce style plaît à bons nombre d'écuries européennes. Alors que le Real Madrid avait dans un premier temps semblé intéressé tout comme des clubs italiens, Gabriel Jesus a signifié vouloir rester en Premier League et donc en Angleterre. Dans ce championnat, c'est Arsenal qui s'est immédiatement positionné sur le joueur. Alors que cette saison, les Gunners ont manqué d'un vrai finisseur en attaque et que le club a vu Aubameyang puis Lacazette s'envoler direction Barcelone et l'OL, il fallait donc une nouvelle recrue. Et à en croire les informations du Times, Arsenal est plus proche que jamais de s'offrir l'international brésilien (56 sélections, 19 buts). Après avoir formulé une offre d'environ 30 millions d'euros (refusée par Manchester City), Arsenal serait prêt à débourser les quasi 50 millions réclamés par les Cityzens pour laisser partir leur joueur. Une volonté de Mikel Arteta qui veut absolument recruter en attaque et qui apprécie fortement le profil de Gabriel Jesus. Un coup de coeur partagé puisque le principal intéressé souhaite aussi rejoindre Arsenal et retrouvé Arteta qu'il a connu en tant qu'adjoint de Pep Guardiola à City pendant quelques saisons. Selon le média britannique, la polyvalence de Gabriel Jesus, son efficacité devant le but (13 buts et délivré 12 passes décisives cette saison) font de lui la recrue idéale pour Mikel Arteta. De son côté, Gabriel Jesus estime aussi qu'Arsenal correspond à son projet, puisqu'il souhaite enchaîner les rencontres le plus rapidement possible pour se garantir une place de choix dans le groupe du Brésil qui ira à la Coupe du monde. Les négociations avancent bien et un accord serait tout proche d'être trouvé, annonce le Times.