La sélection algérienne de football va disputer son match de la 5e journée des éliminatoires du groupe «A» du Mondial-2022 le 12 du mois en cours, face à Djibouti au Cairo Stadium du Caire. Le coup d'envoi de la partie, faut-il le rappeler, sera donné à 15h. La délégation algérienne va rallier Le Caire le 8 du mois en cours où elle résidera au Royal Maxim Palace Kempinski Cairo jusqu'au jour du match. Choix bien précis par le sélectionneur Belmadi, surtout sur le plan psychologique, dans la mesure où c'est dans ce même établissement que les Verts avaient élu domicile durant la CAN-2019. Un lieu plein de souvenirs pour le capitaine Riyad Mahrez et consorts, puisque c'est à partir de là qu'ils ont pu arracher le trophée de la coupe d'Afrique. Une pré-réservation a été déjà faite sur place, l'hôtel n'attend que l'arrivée de l'EN, lundi prochain. La Fédération égyptienne a aussi été saisie pour faciliter la mise à disposition d'un terrain d'entraînement pour l'EN. Selon des sources, il devrait s'agir du stade de Petrosport, l'autre endroit porte-bonheur fréquenté par la bande à Belmadi un certain été 2019. D'ailleurs, le 28 octobre dernier, 2 émissaires de la Fédération ont préparé ce séjour. Il s'agit de Youcef Ouznali, directeur du Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa et chargé de l'hygiène, du contrôle et de la sécurité alimentaire, accompagné de Imad-Eddine Mahamdioua, responsable du protocole. Selon le programme initial établi, les Verts auront 4 séances d'entraînement. Les Verts s'entraîneront, donc, sur le terrain de Petrosport lors des séances des 8, 9 et 10 octobre, avant de clôturer leur stage par une séance sur le terrain principal du Cairo Stadium le 11 novembre, soit la veille de la rencontre contre Djibouti. Si les convocations ont été déjà envoyées aux joueurs, il y a lieu de savoir que Belmadi et son staff sont en contacts réguliers avec les joueurs et en particulier ceux qui ont connu des blessures, ces derniers temps, pour s'enquérir de leur situation à la veille des 2 derniers matchs du groupe «A» de la Coupe du monde, contre Djibouti et le Burkina Faso. Il s'agit des joueurs Islam Slimani, Djamel Benlamri, Youcef Belaïli, Mohamed Farès et Adam Ounas. En tout cas, au sujet de l'effectif des Verts, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, n'a vraiment jamais dérogé à sa règle de faire confiance à ses joueurs habituels, sauf cas d'impondérable de dernière minute. La stabilité constitue l'une des clés de la réussite et d'ailleurs, on ne change pas une équipe qui gagne. Au terme de la 4e journée, l'Equipe nationale algérienne occupe conjointement la tête du classement du groupe A, à égalité de points avec le Burkina Faso (10 points), mais avec une différence de buts favorable (+17 pour +8). Le Niger est à la 3e place, avec 3 points. Alors que le Djibouti est dernier au classement (0 point).

Il reste 2 matchs à disputer: les Verts défieront d'abord Djibouti au Cairo Stadium du Caire, le 12 novembre à 15h, alors que les étalons recevront le Niger au Grand Stade de Marrakech au Maroc. Par la suite, les Verts devront affronter le Burkina Faso pour la «finale» du groupe A, lors de la 6e journée des qualifications pour la Coupe du monde 2022, le 16 du mois en cours à Blida.