Le MC Oran n'est pas près de vivre des jours meilleurs. Sa situation se corse de jour en jour. Au dernier épisode, plusieurs joueurs ont été interdits d'accès à l'hôtel de leur hébergement. Pour cause, la nouvelle direction, dirigée par Youcef Djebbari, n'a pas tenu à son engagement en n'ayant pas honoré la facture réclamée par l'hôtelier. La situation est d'autant plus gravissime que celle-ci n'a pas abouti à une solution heureuse. Les joueurs en question ont dû passer la nuit sous la belle étoile, ayant pour seul abri leurs voitures. Les amis du club et les supporters des Hamraoua n'ont pas dissimulé leur mécontentement face à cette situation. N'ayant pas retenu leur colère, ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de prier pour le club en embrasant la Toile, dénonçant par- là même, le sort auquel est vouée cette équipe qui a, des années durant, fait le bonheur et la joie de toute l'Algérie et des Algériens. Et ce n'est pas tout. La guigne continue à pourchasser la citadelle des Rouge et Blanc. Après leur dernière défaite face à l'équipe des Genêts, la JSK, les Hamraoua sont, désormais, dans la zone rouge. Il n'est un secret pour personne. Le spectre de la relégation se fait de plus en plus sentir. Il hante, de jour en jour, les esprits de tout un chacun. Rien n'indique le contraire. Son classement à la 15e place du championnat pèse lourdement sur ces Hamraoua ayant très mal digéré la relégation de 2008. Quelle est donc la potion miraculeuse à apporter et qui pourra sauver les meubles? Les connaisseurs sont dans l'expectative; ne sachant plus à quel saint se vouer. Le limogeage du coach Azzedine Aït Djoudi constitue, selon des connaisseurs, «la plus grande bêtise perpétrée à l'encontre du club». «On ne lui a même pas accordé le temps nécessaire pour apporter sa touche en procédant au changement voulu», a-t-on déploré, soulignant que «son limogeage est arbitraire». En abordant cette question, des supporters ne s'esquivent pas ne serait- ce que pour se consoler le temps d'un songe. «Le Mouloudia a toujours été victime des luttes claniques», dénonce-t-on. «Quels ont été les arguments avancés en limogeant Aït Djoudi?», se demande- t-on. «Le président déchu, Mehiaoui, n'a même pas jugé utile, d'avancer une motivation, aussi petite soit- elle!», fulmine-t-on. «Qu'est- ce qu'a apporté de plus le remplaçant d'Aït Djoudi, Bouakkaz? Rien de plus, hormis un lot de défaites et de changements nuls!», s'exclame-t-on. Ce dernier est tombé malade. Il a été testé positif au Covid -19 la veille de la rencontre ayant opposé, à Tizi Ouzou, ses poulains et la JS Kabylie. Du coup, il a été contraint d'observer le confinement au niveau de son hôtel. Plus que jamais, les Hamraoua sont, malgré toutes les circonstances, appelés à sortir de la zone de tourbillons. En attendant son rétablissement, la barre technique est assumée, à titre provisoire, par l'adjoint du coach, Mechri Bachir. Ce dernier est assisté par l'entraîneur des gardiens de but, Karim Saoula.