Il est le candidat du consensus pour le poste de président de la Fédération algérienne de football. Lui, c'est Charaf-Eddine Amara, un nom qui a fait son entrée sur la scène footballistique algérienne il y a

2 ans de cela, lorsque le Groupe Madar-Holding, dont il est le P-DG, a pris les commandes du Chabab de Belouizdad. cette candidature «surprise» a été confirmée par le concerné lui-même, hier matin, sur les ondes de la Chaîne 3 de la Radio nationale. «Oui, je suis candidat à la présidence de la FAF», a-t-il indiqué. Justifiant cette décision, l'actuel président du conseil d'administration de la SSPA CRB dira: «Comme tout Algérien, je suis un passionné du football. Je suis aussi à la tête d'un très grand club, qui est le CRB, que je préside avec honneur et fierté. Je viens, donc, avec cette ambition et souhait de voir les choses aller mieux dans notre football.». Certes, Amara n'a pas cette expérience dans la gestion du football, mais il peut compter sur plusieurs personnes retenues dans son Bureau fédéral, à l'image de Amar Bahloul, Yacine Benhamza, Rachid Oukali, Mouldi Aïssaoui, Larbi Oumamar, Abdelkrim Yahla, et Rachid Gasmi, pour ne citer que ceux-là. Appelé à tracer les grandes lignes de son programme, l'enfant de Tébessa a parlé de «la formation des joueurs, la formation des éducateurs, la réorganisation des dépenses, la mise en conformité des statuts de la FAF et la restructuration des Ligues, qui souffrent d'un déficit structurel». Cependant, un problème de taille se pose. Dans les critères d'éligibilité, il est clairement mentionné que le candidat doit «avoir exercé des responsabilités dans des institutions ou associations sportives de football pendant au moins cinq (05) années consécutives». Une condition que ne remplit par Amara. Seulement, certaines sources avancent qu'il y aura des dérogations que le ministère de la Jeunesse et des Sports pourrait donner sous certaines conditions.