L'ES Sétif a très mal débuté les qualifications de la Ligue des Champions, en concédant une lourde défaite, samedi, face à l'équipe gambienne du FC Fortune (0-3), en match disputé au stade de l'Indépendance (Bakau), pour le compte du tour préliminaire aller de cette épreuve continentale. Perdre avec un score aussi lourd devant un vrai «novice» dans cette prestigieuse compétition est considéré comme une véritable humiliation pour un club du standing de l'Entente.

Le comble est que les joueurs, qui ont abordé ce premier match de la saison, sont des chevronnés et surtout, bien expérimentés dans cette compétition continentale. La preuve, voici le «onze» rentrant du coach tunisien Nabil El Kouki: Khedaïria, Debari, Nemdil, Hachoud, Laribi, Karaoui, Kendouci, Djahnit, Deghmoum, Djabou et Benayad. Ces joueurs sont des cadres de l'équipe des Hauts-Plateaux. Bien que les Sétifiens aient été très mal reçus par les responsables du FC Fortune et ont, même, souffert avant de rejoindre leur lieu de résidence à Bakau, l'expérience des joueurs devait suffire pour combler ces impondérables. Le Fortune FC a remporté le titre 2020-2021 de la Division 1 de la Fédération gambienne de football (GFF), après avoir obtenu 46 points en 26 matchs de championnat.

C'est la première fois que cette formation, créée le 7 décembre 1972, parvient à un tel résultat. C'est un jeune entrepreneur qui a pris la décision, audacieuse, de créer un club de football et lui a donné le nom de la station-service de son père, Fortune Petroleum Company Limited. Neuf ans plus tard, l'équipe s'est métamorphosée pour devenir championne de la Ligue nationale de football de Gambie, surprenant la nation et même elle-même. Quant à l'ES Sétif, créée durant la colonisation française en Algérie, elle a terminé 2e de la Premier League algérienne 2020-2021, après avoir arraché 71 points en 38 matchs de championnat.

Ainsi, au stade de l'Indépendance de Bakau, les joueurs de Fortune FC ont ouvert la marque dès le début de la partie et plus précisément à la 22e minute de jeu, par l'intermédiaire d'Ebrima Camara. Revigorés par ce 1er but, les locaux dominent les Sétifiens qui tentent, toutefois, de revenir à la marque, en vain. La mi-temps est sifflée sur ce score étriqué d'un but à zéro en faveur des locaux.

De retour des vestiaires, alors qu'on attendait une véritable réaction positive des Sétifiens, on assiste plutôt à un autre revers de l'arrière-garde sétifienne qui concède un 2e but signé Patrick Sylva à l'heure de jeu. Par la suite, Alieu Barry ajoute un 3e but et met finalement ses compatriotes plus à l'aise pour entrevoir le match retour avec plus de confiance. Les Sétifiens doivent vraiment sortir le grand jeu lors du prochain match pour tenter de réussir une «remontada» de 3 buts et en ajouter 1 ou 2 autres pour assurer la qualification au prochain tour. Mais, il faut bien reconnaître que la tâche des Algériens s'annonce bien difficile, surtout si les joueurs gambiens se cantonnent autour de leur gardien de but pour tenter de préserver leur cage.

Remonter 3 buts est, certes, bien difficile, mais pas du tout impossible pour des joueurs aussi expérimentés dans ce genre de match à très gros enjeu. D'autant que se faire éliminer par une équipe de «débutants» dans cette compétition prestigieuse, serait considéré comme une véritable humiliation pour un club aussi réputé qu'historique, qui est l'Entente de Sétif.

En attendant le match retour dans une semaine, il est important de rappeler que les matchs aller de ce tour préliminaire de la Ligue des Champions ont débuté vendredi, et se poursuivaient hier, avec le déroulement de 7 autres rencontres, dont celle du 2e représentant algérien dans cette compétition, en l'occurrence: le CR Belouizdad, qui jouait en déplacement chez les Nigérians d'Akwa United.

Les débats de ce tour préliminaire aller se clôtureront le dimanche 19 septembre courant, avec le déroulement du dernier match inscrit à leur programme, et mettra aux prises les Guinéens du CI Kamsar aux Ghanéens d'Accra Hearts Of Oak.

Un duel initialement prévu en même temps que les autres matchs, et qui fut finalement reporté au dimanche 19 septembre, à cause de la situation politique que traverse actuellement la Guinée. Ainsi, ce match se déroulera en même temps que les matchs retour de ce tour préliminaire, programmés par la CAF entre les 17 et 19 septembre courant.