Sur les tablettes du Paris Saint-Germain depuis le début du mercato estival, Milan Skriniar reste toujours un joueur de l'Inter Milan pour le moment. Selon L'Équipe, Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos ne renoncent pas. Les deux hommes souhaitent absolument recruter un défenseur central et le défenseur international slovaque de 27 ans (54 sélections/3 buts) est une priorité. Selon le quotidien sportif, le duo Campos-Henrique travaille sans relâche pour démêler le dossier Skriniar. Le Portugais de 57 ans s'est mis d'accord avec le joueur et son agent, tandis que son homologue de 54 ans a travaillé pour trouver un accord avec l'Inter Milan. Cependant, les prises de contact sont difficiles. Et à en croire le journal français, cette affaire est loin d'être aboutie, car le dossier n'avance plus. Le mercato se termine le 31 août et pour le moment le temps joue contre le PSG...