Le nouvel entraîneur du CR Témouchent, Touhami Sahraoui, a fixé comme objectif de «faire accéder le club en Ligue 1», a-t-il déclaré au lendemain de la signature de son contrat avec le pensionnaire de la Ligue 2 de football (Gr. Centre-Ouest). «C'est un nouveau défi que je vais tenter de relever. Je ferai tout pour que le CRT accède en fin de saison, et ce, avec la collaboration de toutes les composantes de l'équipe», a-t-il déclaré sur le support de communication du club de l'ouest du pays sur les réseaux sociaux. Touhami Sahraoui vient de succéder à Djamel Benchadli dont la direction du CRT a choisi de résilier le contrat lundi dernier après la défaite concédée, 48 heures auparavant, sur le terrain du MCB Oued Sly (2-0) pour le compte de la troisième journée du championnat. Il s'agissait du premier revers de l'exercice de cette formation après avoir enchaîné deux victoires de suite lors des deux premières journées, dans deux rencontres jouées à domicile, contre l'ES Ben Aknoun et le RC Kouba. Le nouveau coach du CRT a assuré, en outre, qu'il ne devrait pas rencontrer de problèmes d'adaptation malgré le fait de n'avoir pas participé à la préparation d'intersaison, informant connaître plusieurs joueurs de l'effectif dont certains ont déjà évolué sous sa coupe. Il a rappelé, au passage, avoir déjà contribué à l'accession de quelques clubs parmi l'élite, à l'image de l'US Biskra et du NC Magra, ce qui lui permettrait de profiter de ses expériences dans ce registre pour réaliser le rêve de sa nouvelle formation qui a raté la montée dans les derniers mètres des deux exercices précédents. Les gars d'Aïn Témouchent, qui pointent à la sixième place avec six points distancés de trois unités par les coleaders l'ES Mostaganem et le CR Mechria, accueillent le SKAF Khemis Miliana, vendredi dans le cadre de la 4e journée.