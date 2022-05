Sous contrat avec le RKC Waalwijk jusqu'en juin 2023, l'international algérien, Ahmed Touba, devrait vraisemblablement quitter les Pays-Bas lors du prochain mercato estival. Le natif de Roubais disposerait d'un bon de sortie de la part de ses dirigeants à l'issue d'une saison où son équipe est parvenue à se hisser à la 10e place au classement final. Le latéral gauche, buteur face au Cameroun en mars dernier, est ciblé par plusieurs clubs européens cherchant à renforcer leur secteur défensif. On retrouve parmi les prétendants du défenseur âgé de 24 ans: la Lazio de Rome, le Bayer Leverkusen, le Betis Séville, l'AEK Athènes et le Benfica Lisbonne. À cette liste des prétendants pour l'Algérien s'ajoute désormais un nouveau prétendent français, le Toulouse FC, qui a assuré sa montée en Ligue 1 après s'être adjugé cette saison le titre en champion de Ligue 2 BKT. Ainsi, les Toulousains se préparaient à soumettre une offre de transfert avoisinant le million d'euros pour celui qui a disputé cette saison 28 matchs en Eredivisie pour une passe décisive. Complimenté par Djamel Belmadi lors de sa dernière interview à la FAF, le défenseur formé à Bruges pourrait être appelé à occuper plus de responsabilités au sein de la sélection lors de ses prochaines échéances. Un nouveau statut plus prépondérant dans les plans du sélectionneur qui pourrait être mis à exécution lors des deux prochaines rencontres prévues face à l'Ouganda et la Tanzanie. Le moment opportun pour prendre un nouveau virage en club pour le défenseur polyvalent.