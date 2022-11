Rien ne va plus. La situation du club phare de l'ouest du pays se corse davantage. Elle s'accentue au fil des jours. D'ailleurs, une «folle» information fait rage ces jours-ci, constituant d'ailleurs l'un des sujets principaux des discussions locales. Il s'agit d'un éventuel renvoi, pour des raisons jusque-là inexpliquées et paraissant bizarroïdes dépassant les seuils de l'entendement, du portier de la citadelle du MC Oran, Athmane Toual. Des sources proches du club sont allées jusqu'à dire que «le joueur concerné a fait l'objet d'une convocation lui ayant été adressée par la direction du club». Jusqu'ici, l'information est toute banale étant donné, explique -t-on, que tout est appelé à s'expliquer pour toute question liée à son emploi. Sauf que dans ce cas précis, le joueur en question est, selon les mêmes sources, appelé à «se présenter dans le bureau même du premier responsable du club, Youcef Djebbari». Là aussi, les connaisseurs des rouages du football estiment que «le président du club ou tout simplement l'employeur est en droit de convoquer son employé pour des raisons liant les deux parties». Cette question est d'autant plus intéressante qu'elle devient importante, voire inquiétante. Des sources avancent que «le joueur est visé par la sentence du licenciement». Autrement dit, la rencontre des deux hommes, et de surcroît dans les locaux de Youcef Djebbari a pour objectifs de «discuter de la résiliation du contrat liant le joueur au MC Oran». L'inquiétude est, pour ainsi dire, totale chez ces Oranais et ces supporters du club qui rejettent «de fond en comble le licenciement dudit joueur». D'autant plus que le joueur s'est d'ores et déjà prémuni des «armes» lui garantissant «ses droits» en brandissant les clauses contenues dans le contrat de travail ratifié par les deux parties. Si, selon les mêmes sources, Djebbari tente le coup à l'amiable, le joueur en question s'est, de prime abord, mis sur ses marques en faisant état de ne rien laisser au hasard et revendiquer la totalité de son dû, jusqu'au «dernier sou». Le climat de psychose a vite fait de gagner les esprits étant donné que le joueur conditionne son départ par la régularisation de sa situation financière estimée à 3 milliards de centimes. Par ailleurs, nombreuses ont été les questions posées et pour lesquelles aucune explication ni encore moins de réponse n'ont été apportées au grand dam des supporters du club. Pourquoi vise-t-on ce joueur? Quelles sont les véritables raisons motivant son licenciement? L'administration du MC Oran est-elle financièrement en position de force lui permettant de résilier le contrat d'un joueur qu'elle a recruté elle-même sans l'aval d'un entraîneur?

Cela survient alors que le club traverse une grande tempête secouant ses soubassements. Quelle mouche a donc piqué les responsables du club à agir de telle sorte lorsque l'on sait que les caisses demeurent totalement sèches? En un mot, les connaisseurs des secrets du club sont unanimes à dire que si le club continue à tourner en rond, son administration est, en revanche, traitée de tous les noms d'oiseaux, allant jusqu'à l'accuser de perdre la «raison».