Une victoire aux lendemains curieux. Le PSG a beau avoir battu le Real Madrid en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, la suite de la semaine a pourtant laissé la porte à de nombreuses rumeurs. Mauricio Pochettino, dont le succès tactique sur Carlo Ancelotti a été salué par l'ensemble des observateurs cherche encore sa légitimité à Paris. Cette victoire importante ne fait pas oublier que depuis un an, il tâtonne à chercher la bonne formule. Ça devrait être encore le cas, ce soir, à Nantes où Neymar devrait être de retour dans le onze. L'entraîneur argentin se doute que son aventure en France se terminerait probablement en fin de saison, malgré un contrat qui court jusqu'en 2023. Il devrait rapidement rebondir car il reste un coach courtisé. Le Real Madrid pense à lui en cas de départ précipité de Carlo Ancelotti en juin, mais aussi et surtout Manchester United. Le club anglais l'adore depuis son passage à Tottenham, et lui se verrait bien revenir en Angleterre dans un club mythique. Même le vestiaire des Red Devils a donné son feu vert pour la venue de l'Argentin. Mais nous venons de parler des Spurs et ces derniers feraient bien de faire revenir celui qui a été leur coach entre 2014 et 2019, rapporte le Telegraph. Ils n'ont certes pas remporté le moindre titre ensemble mais les résultats ont toujours été réguliers et le club a joué les premiers rôles en Premier League. Point d'orgue de cette aventure à l'été 2019 avec une finale de Ligue des Champions perdue face à Liverpool (2-0). Antonio Conte est l'actuel entraîneur de Tottenham depuis novembre. L'Italien a redressé les résultats d'une équipe moribonde, seulement l'aventure prend une tournure un peu bizarre. L'ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra n'a pas hésité à critiquer sa direction à de nombreuses reprises pour sa gestion du mercato d'hiver. Un départ dans les prochaines semaines ou en fin de saison ne surprendrait personne, Daniel Levy, l'homme pointé du doigt, en premier chef. Le patron des Spurs a fait de Pochettino le successeur idéal. Et un retour du technicien pourrait bien convaincre Harry Kane de rester encore un peu.