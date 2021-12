La rencontre entre la formation anglaise et le club breton, prévue ce jeudi en Europa Conference League, avait été annulée à cause d'un trop grand nombre de cas de Covid-19 à Tottenham. Dans des propos relayés par l'AFP, un porte-parole de l'UEFA a annoncé que la dernière rencontre de ce groupe ne se jouerait pas: «Malheureusement, et malgré tous nos efforts, une solution qui pourrait convenir aux deux clubs n'a pas pu être trouvée.» Mercredi après-midi, après l'arrivée des Rennais en Angleterre, Tottenham avait indiqué au club français ne pas pouvoir disputer le match à cause du Covid-19, le lendemain, ce qui avait provoqué la colère de Rennes. Des négociations ont ensuite eu lieu entre les deux clubs et l'UEFA pour trouver une nouvelle date, mais elles n'ont pas abouti. L'instance a donc décidé de manière officielle d'annuler la rencontre, ce qui est plus problématique pour Tottenham que pour Rennes. Le club français, 1er du groupe, est assuré de terminer à cette place, peu importe le résultat du match. La formation d'Antonio Conte, elle, devait absolument gagner, alors qu'elle est 3e, à 3 points du 2e, le Vitesse Arnhem. L'UEFA n'a pas précisé si Tottenham allait perdre la rencontre sur tapis vert. Le cas échéant, les Spurs seraient éliminés de l'Europa Conférence League, et de toute compétition européenne.