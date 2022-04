Actuellement lié au Bayern Munich jusqu'à la fin de la saison, le milieu de terrain, Corentin Tolisso ne devrait pas prolonger l'aventure en Bavière. En effet, l'ancien lyonnais qui est de nouveau blessé n'a toujours pas trouvé d'accord avec sa direction et un départ semble bel et bien d'actualité. Un retour à l'Olympique Lyonnais a récemment été évoqué, mais l'international tricolore pourrait finalement s'envoler pour l'Espagne. Si l'on ne croit le média Todo Fichajes, c'est le Real Madrid qui serait en pole sur ce dossier et des discussions auraient été ouvertes depuis le mois de novembre déjà! Cette saison, il n'a joué que 21 matchs.