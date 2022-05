Le chapitre Roman Abramovitch à Chelsea va bientôt se refermer. Vendredi soir, le club londonien a officialisé un accord avec Todd Boehly, copropriétaire de l'équipe de baseball des Los Angeles Dodgers. L'homme d'affaires américain, à la tête d'un consortium, a accepté de racheter les Blues pour un total de 4,25 milliards de livres (4,93 milliards d'euros). L'opération n'attend plus que la validation du gouvernement britannique et de la Premier League. Celle-ci devrait intervenir très rapidement. «La vente devrait être finalisée fin mai sous réserve de l'obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires», a précisé un communiqué diffusé hier. Dans moins d'un mois, Boehly succédera donc à Abramovitch. Le futur ex-patron de Chelsea, arrivé en 2003, a été contraint de vendre son club suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie lancée le 24 février et aux sanctions pour ses liens avec le président russe Vladimir Poutine. Il avait annoncé que tous les bénéfices de la vente iraient aux victimes de la guerre. «Les intentions de Abramovich concernant le don des bénéfices de la vente de Chelsea à une oeuvre de charité n'ont pas changé», avait assuré un porte-parole jeudi. Malgré une offre tardive de 4,8 milliards d'euros du milliardaire anglais Jim Ratcliffe, propriétaire d'Ineos mais aussi du club français de l'OGC Nice, Boehly a donc été choisi par la banque new-yorkaise Raine Group, qui supervise la vente. L'Américain est à la tête d'un groupe composé de Mark Walter, copropriétaire des Dodgers avec Boehly, du milliardaire suisse Hansjoerg Wyss et de la société d'investissements américaine Clearlake Capital. «Sur la totalité de l'investissement qui va être réalisé, 2,9 milliards d'euros seront affectés au rachat des actions du club et cette somme sera déposée sur un compte bancaire britannique gelé avec l'intention d'en faire don à 100% à des actions caritatives comme validé par Roman Abramovich», précise le club. «Les nouveaux propriétaires se sont engagés à investir 2 milliards d'euros supplémentaires pour le compte du club», ajoute-t-il. Pour le futur du club londonien, cette vente incarne une bonne nouvelle. Elle va permettre la levée des sanctions imposées par le gouvernement à Abramovitch, et donc autoriser à nouveau le recrutement de joueurs et les prolongations de contrat, mais aussi rassurer tout le monde sur l'avenir de l'équipe dans le championnat anglais. Depuis sa mise en vente le 2 mars, le club évolue en Premier League grâce à une licence spéciale qui doit prendre fin le 31 mai. Cette semaine, la presse anglaise annonçait que cette licence pourrait ne pas être reconduite pour la saison prochaine si Chelsea n'avait toujours pas été vendu d'ici l'assemblée générale de la Premier League qui doit se tenir le 8 juin prochain.