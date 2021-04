Le tirage au sort des tournois féminin et masculin de football des jeux Olympiques 2020 de Tokyo, reportés à 2021 en raison de la pandémie de Covid-19, aura lieu le 21 avril à Zurich en Suisse, a annoncé la Fédération internationale de football (FIFA). « Les 28 équipes qualifiées pour les Tournois olympiques de football connaîtront leurs adversaires à l’occasion des tirages au sort organisés le 21 avril prochain à 10h00 au siège de la FIFA, à Zurich », précise l’instance mondiale de football. Le Japon, pays hôte, occupera la première place dans les groupes A (tournoi masculin) et E (tournoi féminin), tandis que les autres équipes masculines seront réparties dans les chapeaux sur la base d’un classement tenant compte de leurs performances lors des cinq dernières éditions de la compétition. Pour la compétition masculine, la FIFA s’est basée pour la répartition des équipes sur les performances des nations lors des cinq précédents JO. « La pondération appliquée accorde aux performances récentes plus de poids qu’aux plus anciennes. De plus, un bonus est attribué aux nations qui ont remporté leurs compétitions continentales de qualifications respectives », précise le communiqué. Pour le tournoi masculin, les 16 équipes seront réparties dans quatre groupes de quatre (groupes A à D). Les équipes féminines seront également réparties dans quatre chapeaux, déterminés au regard du classement mondial féminin FIFA du 16 avril 2021. Pour le tournoi féminin, les 12 équipes seront versées dans trois groupes de quatre (groupes E à G). Lors de chaque compétition, la FIFA « veille à ce qu’aucun groupe ne contienne plusieurs équipes de la même confédération », ajoute l’instance mondiale. En version masculine, le continent africain sera représenté par l’Egypte, la côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud, tandis que chez les dames, seule la Zambie a déjà validé son ticket pour la phase finale.