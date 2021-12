Les clubs algériens engagés, cette saison, dans les compétitions africaines interclubs de football: le CR Belouizdad et l'ES Sétif (Ligue des Champions), ainsi que la JS Saoura en coupe de la Confédération, en attendant la JS Kabylie, seront fixés sur leurs adversaires en phase de poules, mardi 28 décembre, à l'occasion du tirage au sort prévu au siège de la CAF au Caire (12h algériennes), ont rapporté, ce jeudi, les médias locaux.

Le CRB et l'Entente, se sont qualifiés pour la phase de groupes, en éliminant, respectivement, les Ivoiriens de l'ASEC Mimosas (aller: 1-3, retour: 2-0) et les Mauritaniens du FC Nouadhibou (aller: 1-3, retour: 2-0). La phase de poules débutera les 11 et 12 février 2022 avec le déroulement de la 1ère journée, et prendra fin les 1 et 2 avril, avec la programmation de la 6e et dernière journée. Les quarts de finale se joueront en avril 2022 (aller 15-16 avril, retour: 20-21 avril), suivis un mois plus tard par les demi-finales (aller: 6-7 mai, retour: 13-14 mai). La finale se jouera sur terrain neutre le 29 mai 2022. En coupe de la Confédération, la JS Saoura a réalisé une remontada dimanche à Bechar, en battant les Ghanéens des Hearts of Oak (4-0) au stade du 20-Août 1955 de Bechar, après avoir perdu la première manche, disputée à Accra (2-0).

La JS Kabylie, l'autre représentant algérien en coupe de la Confédération, a vu son match retour du 2e préliminaire additionnel, qui devait se dérouler à Tizi Ouzou face à Royal Léopards d'Eswatini, reporté à une date ultérieure, en raison de la situation pandémique liée au variant Omicron de Covid-19, qui a touché ce pays de l'Afrique australe. Les joueurs de la JSK ont été soumis à un confinement, qui a pris fin jeudi dans un hôtel à Zéralda (ouest d'Alger).

Lors de la première manche, les Canaris se sont inclinés au stade de Manzini sur le score de 1 à 0.