Le tirage au sort des qualifications de la 7e édition du championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reportée à 2023, ndlr) en Algérie (8-31 janvier), sera effectué jeudi prochain en ligne, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF). Le tirage au sort devait se dérouler initialement le 29 avril dernier, avant d'être reporté à une date ultérieure. L'instance continentale n'avait, alors, donné aucune explication à ce report. Lundi dernier, elle a approuvé le projet d'augmentation des pays participant à cette compétition, passant pour la première fois de 16 à 18 équipes, conformément à la répartition suivante: Zone nord (2 + pays hôte), Zone ouest A (3), Zone ouest B (3), Zone centrale (3), Zone centre-est (3), et Zone sud (3). Les 18 pays qui prendront part à la 7e édition du CHAN, seront répartis en cinq groupes: les trois premiers groupes seront composés de quatre nations: Groupe A (4), Groupe B (4), Groupe C (4) alors que les deux derniers verront la présence de trois équipes: Groupe D (3), Groupe E (3), précise la même source. Selon le nouveau système de compétition, les deux premiers des Groupes A, B et C se qualifieront pour les quarts de finale, alors que seul le premier des deux derniers groupes à trois nations validera son billet au prochain tour. Le CHAN-2022, compétition réservée aux joueurs évoluant dans les Championnats nationaux, se tiendra du 8 au 31 janvier en Algérie, après avoir été reprogrammée pour l'année 2023 à cause de la pandémie de Covid-19. Attribuée à l'Algérie en septembre 2018, la 7e édition du CHAN se jouera dans quatre stades: le 5-Juillet-1962 d'Alger, le stade olympique d'Oran, le 19-Mai-1956 d'Annaba

et le Chahid-Hamlaoui de Constantine.

La sélection nationale, drivée par Madjid Bougherra a multiplié les stages de préparation elle qui s'est fixé le titre comme objectif majeur de cette compétition.