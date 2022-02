Le président du Comité international olympique (CIO), l'Allemand Dr Thomas Bach a salué le travail effectué par l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), présidée par l'Algérien Mustapha Berraf, le qualifiant d'«excellent», a indiqué l'instance continentale. Lors d'entretiens très fructueux, tenus à Pékin en marge des Jeux olympiques d'hiver, avec le président de l'ACNOA et membre du CIO, Mustapha Berraf, le président du CIO a confirmé «son attachement au continent et a salué l'excellent travail réalisé par l'instance africaine et le mouvement olympique africain qui a connu une très grande avancée et une fructueuse restructuration». De son côté, Mustapha Berraf s'est dit « extrêmement satisfait du soutien du président et des grands défis relevés en ces temps de pandémie mondiale». L'entretien qui a duré près d'une heure a permis de faire un large tour d'horizon et définir les contours du développement du sport et de l'olympisme en Afrique. Mustapha Berraf, réélu en mai 2021 au Caire à la tête de l'ACNOA, a pris la parole lors de la 139e session du CIO tenue à la veille de l'ouverture des JO de Pékin. L'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA) possède une fondation Olympafrica qui englobe 50 complexes à travers le continent, et regroupe des millions de jeunes compétences du continent qui se préparent, avec les moyens de bord, aux différentes échéances internationales. Les JO d'hiver de Pékin-2022 enregistrant la participation attendue de 6 pays d'Afrique avec un athlète chacun (Erythrée, Ghana, Madagascar, Maroc et Nigeria), sur 91 délégations participantes.