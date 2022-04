Léger coup d'arrêt pour le FC Barcelone. Alors qu'il avance dans une forme irrésistible depuis plusieurs semaines, le club catalan a concédé le match nul sur le terrain de l'Eintracht Francfort (1-1) jeudi en quart de finale de la Ligue Europa. Le gardien blaugrana Marc-André ter Stegen (29 ans, 11 matchs en C1 et C3 cette saison) a affiché quelques regrets au coup de sifflet final. «On savait ce qui nous attendait ici. Nous avons encaissé le premier but et heureusement, nous revenons ensuite à égalité. Mais nous pouvions et nous devions faire mieux. Après, 1-1 cela reste bien», a assuré le portier allemand, sans filtre, en zone mixte.