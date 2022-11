Sixième du dernier exercice, Manchester United semble repartir sur les mêmes bases lors de cette saison 2022-2023. Cinquièmes avec 23 unités, les Red Devils comptent déjà 11 points de moins que le leader, Arsenal. Déterminé à conclure cette première phase au mieux - les coéquipiers de Cristiano Ronaldo se déplacent sur la pelouse de Fulham pour le dernier match avant le début du Mondial - Erik ten Hag réfléchit, malgré tout, d'ores et déjà au futur de son effectif. Dans cette optique, The Guardian révèle un possible nettoyage brutal lors du mercato estival.

D'après les éléments avancés par le quotidien britannique, la formation mancunienne aurait, en effet, l'intention de se séparer de deux cadres de l'équipe. L'objectif étant de récupérer des fonds pour aider à financer une refonte continue de l'équipe. Dans cette optique, le coach batave des Red Devils souhaiterait se séparer d'Harry Maguire (29 ans). Après avoir été nommé capitaine sous Ole Gunnar Solskjær, qui l'a signé de Leicester en août 2019 pour la modique somme de 87 millions d'euros, le défenseur anglais, appelé par Gareth Southgate pour disputer le Mondial, s'est vu reléguer à un rôle de remplaçant sous la houlette de Ten Hag.

Doublé par Lisandro Martinez et Raphaël Varane dans la hiérarchie, l'international des Three Lions (48 sélections, 7 buts) ne semble plus entrer dans les plans du Néerlandais, plus forcément contre à l'idée de vendre le joueur. Sous contrat jusqu'en juin 2025, avec une année supplémentaire en option, Maguire ne rapporterait, évidemment, pas la même somme déboursée par le board mancunien en 2019 mais sa vente pourrait permettre à l'ancien technicien de l'Ajax d'apporter une véritable concurrence au coeur de la défense. Par ailleurs, l'homme fort de United souhaiterait également se séparer du milieu de terrain, Fred (29 ans), lorsque son contrat expirera à la fin de la saison. Dans cette optique, The Guardian précise que les Red Devils détiennent une option pour prolonger son contrat de 12 mois supplémentaires mais qu'ils ne devraient pas l'activer. Bien que Ten Hag ait été régulièrement impressionné par le rendement de Fred, le Batave aimerait disposer d'autres options aux côtés de Casemiro. Reste désormais à connaître les potentiels candidats, prêts à s'offrir Maguire et/ou Fred. En attendant, les deux intéressés seront du voyage au Qatar pour disputer la plus belle des compétitions.