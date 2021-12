Pep Guardiola laisse planer le doute sur ce qu'il fera à l'issue de son contrat actuel qui court jusqu'en juin 2023. Erik Ten Hag serait l'un des techniciens qui seraient tout en haut de la liste des dirigeants de Manchester City pour succéder au coach catalan.

Erik Ten Hag serait l'un des principaux techniciens que les dirigeants de Manchester City envisagent de recruter en cas de départ de Pep Guardiola en 2023.

Selon des informations rapportées par Team Talk, les Citizens multiplient les contacts informels pour sonder les techniciens qui seraient susceptibles de prendre la place du technicien catalan en cas de départ.

Le coach néerlandais en fait partie et pourrait donc potentiellement s'asseoir sur le banc des Sky Blues dans 18 mois.

Car, il y a quelques jours, le départ de Pep Guardiola en 2023 pour un autre club du City Group a été évoqué par les médias.

L'ancien coach du Barça n'a jamais caché son attrait pour New-York où il a séjourné pendant un an à l'occasion de son année sabbatique qu'il avait prise après son départ du Barça.

Il n'en fallait pas plus pour en faire le futur entraîneur du New-York City FC qui appartient aux propriétaires de Manchester City.