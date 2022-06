Erik ten Hag (52 ans) n'a toujours pas dirigé le moindre entraînement à Manchester United qu'il tente déjà d'imposer sa méthode. Arrivé sur le banc depuis l'Ajax, le Néerlandais compte bien être l'homme de la situation chez les Red Devils et ne pas finir comme tous ses prédécesseurs depuis le départ de Sir Alex Ferguson: un technicien lessivé par les méthodes et l'ambiance du club anglais. Il n'a sans doute pas encore rencontré tout son effectif mais il est déjà impliqué dans la vie du vestiaire.

Selon les informations du Sun, Ten Hag a envoyé un mail à l'ensemble des joueurs qui seront présents à la rentrée pour les avertir de quelques règles. Car durant cette dernière saison, sous Solskjaer puis Rangnick sont apparues de trop nombreuses divisions au sein du vestiaire. Il s'agit de remettre de l'ordre et pour cela, l'entraîneur hollandais a tapé du poing sur la table. Il avertit tout le monde qu'il ne tolérera pas les égos.

«Le nouveau coach a envoyé un e-mail aux joueurs de l'équipe première, leur disant que le football est un jeu d'équipe et qu'aucun individu n'est plus important qu'un autre. Il met l'accent sur l'équipe, malgré le fait que United possède des stars de classe mondiale», affirme une source. «Il veut que les joueurs s'entraînent à une intensité plus élevée pour que chaque séance soit comme un match.» Cette même personne indique au média anglais que les stars de l'effectif seront traitées sur un même pied d'égalité avec les autres membres de l'effectif.

L'objectif de Ten Hag est de réintroduire la valeur du travail et une culture club trop oubliée depuis des années.

«Les joueurs ont été informés que leur niveau de forme physique serait le meilleur qu'ils n'aient jamais eu et que s'ils restaient avec lui et le soutenaient, tout irait bien.»

Et si jamais ces règles ne sont pas respectées? «Sinon, ils seront mis à la porte.

Ils vont devoir travailler et encore travailler jusqu'à ce qu'ils réussissent. Et s'ils ne le peuvent pas, il les remplacera par des jeunes prometteurs». L'avertissement est lancé.