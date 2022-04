Il fallait une révolution. Alors que Manchester United continue de couler, terminant sa 5e saison de rang sans trophée, il fallait un électrochoc. Ce jeudi, il est arrivé. Comme attendu depuis plusieurs semaines désormais, le club mancunien a officialisé l'arrivée d'Erik ten Hag en juin prochain pour un projet longue durée. Le coach de l'Ajax Amsterdam s'est ainsi engagé pour 3 saisons et une autre en option. Du côté d'Old Trafford, on espère enfin avoir trouvé l'élu à même de ramener MU dans la lumière. Et, pour une fois, c'est avec un champ d'action plus large que ses prédécesseurs que le Néerlandais pourrait agir. C'est donc par le jeu que Manchester United espère se réveiller. Rétrogradé dans la hiérarchie anglaise depuis des années, dépassé philosophiquement par ses concurrents ayant décidé de miser sur des projets au long cours avec des managers tout-puissants, comme Pep Guardiola à Manchester City ou Jürgen Klopp à Liverpool, le board mancunien s'est résolu à donner les clés du camion à un technicien. Car c'est sur ces critères que Ten Hag a été sélectionné. Coach d'une équipe de l'Ajax Amsterdam aussi séduisante que victorieuse depuis 2017, l'ancien entraîneur de la réserve du Bayern Munich au temps où Guardiola dirigeait l'équipe première arrive avec des idées et une cote au sommet. «Génie tactique», selon Eurosport aux Pays-Bas, le Néerlandais a notamment devancé un Mauricio Pochettino longtemps annoncé favori pour le poste. «Durant ces 4 ans comme entraîneur de l'Ajax, Erik a montré qu'il était l'un des coachs les plus excitants et prometteurs en Europe, connu pour le jeu attractif de son équipe, son football offensif et son engagement envers les jeunes, a ainsi expliqué John Murtough, directeur du football à MU dans le communiqué du club.

Dans nos échanges avec Erik qui ont mené à cette nomination, on a été très impressionné par sa vision sur le long-terme pour ramener Manchester United au niveau auquel nous voulons prétendre». Reste que la tâche qui est proposée au Néerlandais est colossale. Humilié, mardi, par une équipe de Liverpool intenable, ces dernières semaines (4-0), Ralf Rangnick, nommé de manière provisoire après le renvoi d'Ole Gunnar Solskjaer en novembre dernier, avait esquissé l'ampleur des travaux qui attendent les Mancuniens. «Il y aura une reconstruction ici, avait-il soufflé. Six, sept, peut-être dix nouveaux joueurs vont venir. Liverpool a de meilleurs joueurs que nous et cela s'est vraiment reflété dans le résultat d'aujourd'hui. Il y aura certainement une reconstruction, c'était évident au cours des trois ou quatre premières semaines pour moi. Pour nous, en tant qu'entraîneur, c'est extrêmement embarrassant de s'asseoir ici et d'avoir une conférence de presse comme celle-ci». À ten Hag désormais d'éviter pareille situation. Vaste chantier.