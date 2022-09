Il n'est pas chose facile de faire oublier Casemiro, parti à Manchester United, cet été. Et pourtant, Aurélien Tchouaméni semble bien parti pour effacer la déception du départ du Brésilien dans l'esprit des supporters du Real Madrid. Samedi, le milieu de terrain français s'est distingué pour son premier match au Stade Santiago Bernabeu lors d'une belle affiche contre le Betis (2-1). La Maison Blanche, qui avait disputé ses trois premières rencontres de Liga à l'extérieur, s'est imposée grâce à des buts de Vinicius Junior (9e) et de Rodrygo (65e). Mais c'est bien le nom de Tchouaméni qui était sur toutes les lèvres à la fin de la partie. Pour sa première dans son nouveau stade, l'ancien Monégasque a d'abord démarré timidement la rencontre. Il a pris confiance après une vingtaine de minutes et sa tête puissante sur corner sauvée sur sa ligne par Rui Silva.

Derrière, le Tricolore s'est relâché pour éclabousser ce match de son talent, régnant en maître dans l'entre jeu aux côtés de Luka Modric et Eduardo Camavinga. Élu homme du match, le joueur formé à Bordeaux a rayonné devant son public grâce à des qualités souvent affichées en Ligue 1: un sens du placement et de l'anticipation au-dessus de la moyenne, ainsi qu'une force physique impressionnante. Samedi, il a remporté 16 de ses 19 duels dont 6 aériens (sur 6). De quoi écoeurer les joueurs du Betis qui restaient sur trois victoires en trois journées de championnat.

Il faudra désormais attendre les très grands rendez-vous, notamment en Ligue des Champions, pour voir si Tchouaméni peut devenir le patron du milieu madrilène.

En attendant, le Français séduit déjà en Espagne et contribue au bon début de saison du Real, désormais seul leader de la Liga avec quatre victoires en autant de rencontres disputées.