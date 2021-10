Le nageur algérien, Jaouad Syoud, a dominé le 200m 4 nages des Championnats arabes de natation en petit bassin (25m), dimanche à Abu Dhabi (EAU).

Une semaine après son sacre aux championnats d'Afrique Open, à Accra (Ghana), Syoud a récidivé à la piscine Mohamed Ben Zayed. Avec un chrono de 1:57.67, le sociétaire de l'Olympic Nice (France) signe un nouveau record d'Algérie. Cette breloque en vermeil est la seconde pour l'Algérie lors de cette 1ère journée de compétition. En effet, Abdellah Ardjoune a été le 1er à s'illustrer, en remportant l'or sur 50m dos. Syoud et Ardjoune sont les seuls représentants algériens dans cette 1ère édition des Championnats arabes de natation (petit bassin).

Organisée par l'Union arabe de natation, cette compétition enregistre l'engagement de 230 nageurs de 18 pays, âgés de plus de 19 ans ainsi que des juniors, répartis en 2 tranches d'âge (14-15 ans et 16-18 ans). L'instance internationale de natation (FINA) a officiellement agréé cette 1ère édition des Championnats arabes au petit bassin, en tant que compétition qualificative aux Mondiaux, prévus décembre prochain à Abu Dhabi, une occasion pour les nageurs algérien d'améliorer leurs temps respectifs. Le président de la Fédération algérienne de natation (FAN), Mohamed-Hakim Boughadou, prendra part aux travaux du Congrès de l'Union arabe de natation, prévus en marge de la compétition arabe.